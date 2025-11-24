В Сихотэ-Алинском заповеднике возобновили кольцевание птиц

Работы такого уровня не велись здесь более 20 лет, сообщила пресс-секретарь заповедника Влада Вальченко

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября. /ТАСС/. В Сихотэ-Алинском заповеднике Приморского края впервые провели масштабное кольцевание птиц с привлечением волонтеров. Работы такого уровня не велись здесь более 20 лет, сообщила ТАСС пресс-секретарь заповедника Влада Вальченко.

"Урочище Благодатное с его ручьями, зарослями кустарников и участками дубового леса привлекает множество видов птиц во время миграции. Последний раз работы по кольцеванию подобного масштаба проводились сотрудниками заповедника более 20 лет назад. В этом году под руководством орнитолога заповедника Сергея Волкова они были возобновлены", - рассказала Вальченко, добавив, что в этом году впервые кольцевание прошло с привлечением волонтеров со всей страны.

По словам орнитолога, кольцевание проводят чтобы отслеживать миграции пернатых. Также исследуются прижизненные параметры птиц, собирается информация по линьке. Данные о повторных отловах позволяют судить о дальности перемещений и продолжительности жизни пернатых в диких условиях.

"Провести работы такого объема орнитологу помогала команда волонтеров. Заповедник ежегодно приглашает добровольцев на научные проекты, и в 2025 году прошел набор помощников для участия в работах по кольцеванию птиц в период осеннего пролета. В итоге к исследованиям были привлечены 18 волонтеров со всей России, которые провели в заповеднике от 13 до 58 дней", - отметили в пресс-службе.

За период работы было окольцовано и выпущено в природу 1 365 особей 67 видов птиц. 16 орнитологических сетей отработали в среднем 57 суток каждая, в общей сложности 927 ловушко-дней - в терминологии кольцевателей один ловушко-день равен одним суткам работы одной сети. Среди окольцованных птиц - различные виды вьюрковых, овсянок, дроздов, соловьев, пеночек, синиц, дятлов, а также поползни, сойки и другие.