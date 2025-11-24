В Сибири нашли бусины из раковин моллюска возрастом 5 тыс. лет

Открытие подтвердило теорию о высокой мобильности древних сообществ

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Археологи в Сибири впервые с помощью компьютерной микротомографии изучили содержимое футляров для игл, выполненных из костей птиц, возрастом 5 тыс. лет и обнаружили внутри бусины из раковины моллюска. Открытие позволяет по-новому взглянуть на материальную культуру населения Сибири в конце каменного века, сообщили в Институте археологии и этнографии СО РАН.

Неолит - период человеческой истории, завершающий эпоху каменного века. В это время появились такие виды ремесел, как изготовление керамики и ткачество. В Сибири этот период охватывает время с VI по II тысячелетие до нашей эры. В неолитическое время природа Сибири полностью приобрела современный облик.

"Открытие позволяет по-новому взглянуть на материальную культуру неолитического населения Сибири, так как подтверждает высокую мобильность древних сообществ и демонстрирует преемственность технологий от неолита до этнографической современности - подобные игольники хорошо известны в регионе у коренного населения XIX - первой половины ХХ веков. Метод микротомографии открывает новые возможности для изучения археологических артефактов неинванзивным способом, сохраняя их в первоначальном виде для дальнейшего изучения", - говорится в сообщении.

Исследователи из Института археологии и этнографии СО РАН с помощью компьютерной микротомографии впервые изучили содержимое костяных игольников из неолитических погребений Сибири возрастом в 5 тысяч лет и реконструировали способ их ношения. Несколько игольников - футляров для игл, сделанных из трубчатых костей птиц, были найдены в начале 1950-х в Прибайкалье и хранятся в собрании музея института. Древние охотники и собиратели регулярно пользовались иглами при жизни и поместили игольники в могилы своих сородичей, по всей видимости, чтобы они послужили им и в загробном мире. "Два из них оказались заполнены внутри землей, поэтому наполнение игольников сохранилось в том же положении, в каком его оставили 5 тысяч лет назад. Благодаря неинвазивному методу исследования - компьютерной микротомографии, выполненной в Центре коллективного пользования "Геохронология кайнозоя", - внутри игольников были обнаружены не только костяные иглы, но и бусины из раковины моллюска", - пояснили в пресс-службе.

По словам научного сотрудника института Дарьи Кожевниковой, новый метод исследования позволил ученым заглянуть внутрь предметов и пролить свет на то, как именно обитатели берегов Байкала, постоянно мигрирующие за добычей, носили игольники с собой. В результате они выяснили, что иглы и бусины в игольнике были расположены вдоль центральной оси, не касаясь стенок. "Вероятно, между самим игольником и его внутренним содержимым была кожаная полоска-прокладка, истлевшая со временем. Концы полоски, по-видимому, пристегивались к одежде или поясу. Таким образом, нужные мелочи всегда были под рукой", - добавила она.