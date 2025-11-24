Раскрыты различия в действии метформина на носителей разных форм диабета

Замеры показали, что прием препарата не делал клетки печени более чувствительными к инсулину, однако при этом существенным образом повысил эффективность воздействия инсулина на организм носителей диабета первого типа, сообщила пресс-служба Института медицинских исследований Гарвана

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Ученые выяснили, что противодиабетическое лекарство метформин не снижает инсулиновую невосприимчивость клеток пациентов с диабетом первого типа, как это происходит с носителями диабета второго типа, однако при этом он пока неизвестным образом повышает эффективность воздействия инсулина на их организм. Это позволяет снизить дозу инсулина, сообщила пресс-служба австралийского Института медицинских исследований Гарвана (GIMR).

"Мы не обнаружили никаких признаков того, что прием метформина делает клетки пациентов более чувствительными к инсулину, но при этом оказалось, что получавшие его больные принимали на 12% меньше инсулина, чем добровольцы из контрольной группы. Это крайне важно, так как прием инсулина ведет к существенной ментальной и физиологической нагрузке, и простой и дешевый способ ее снижения принесет большую пользу для больных", - заявила научный сотрудник GIMR Дженнифер Снейс, чьи слова приводит пресс-служба института.

Как объясняют ученые, противодиабетический препарат метформин используется при лечении диабета второго типа для снижения невосприимчивости клеток больных к молекулам инсулина начиная с середины прошлого столетия. Недавно медики начали использовать его и при терапии диабета первого типа, что связано с постепенным снижением чувствительности клеток его носителей к терапевтическим инъекциям инсулина.

Механизмы действия метформина на организм носителей этой формы диабета пока не известен, что побудило международный коллектив медиков провести клинические испытания с участием 40 добровольцев с диабетом первого типа. Ученые разделили их на две группы, одна из которых получала метформин, а другая - "пустышку"-плацебо, и на протяжении полугода наблюдали за тем, насколько эффективно инсулин подавлял производство глюкозы в печени добровольцев.

Проведенные учеными замеры неожиданно показали, что прием метформина не делал клетки печени более чувствительными к инсулину, однако при этом употребление препарата существенным образом повысило эффективность воздействия инсулина на организм носителей диабета первого типа, что позволило им снизить ежедневную дозу этого гормона. Это говорит о принципиально ином характере воздействия метформина на организм носителей диабета первого типа, природу которого еще предстоит выяснить.

"Существуют свидетельства того, что метформин может воздействовать не на клетки данной группы диабетиков, а на их кишечник и присутствующую там микрофлору. По этой причине мы уже сейчас изучаем то, как прием метформина сказывается на состоянии кишечной микрофлоры у носителей диабета первого типа, что в прошлом никогда не изучалось. Мы надеемся, что это раскроет механизм действия метформина и расширит его применение", - подытожила Снейс.