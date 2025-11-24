В Туве благодаря норам сусликов нашли древнее металлургическое производство

Новый комплекс древних железоплавильных печей обнаружен рядом с памятником Кара-Дыт III в Убсунурской котловине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) и Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН (ИАЭТ СО РАН) обнаружили в Республике Тыва новый раннесредневековый комплекс древних железоплавильных печей благодаря норам сусликов. Находка позволяет предположить существование древней металлургической провинции в этом регионе, сообщили ТАСС в пресс-службе ИИМК РАН.

"Мы как будто собираем сложный пазл. Вместе с нами геологи нашли древние рудные местонахождения, трасолог по микроследам подтверждает, что странный большой обитый камень - это наковальня, дендрохронолог по углю из печей восстанавливает 135-летнюю хронологию, а суслики, по сути, помогли нам найти новые печи, выбирая грунт между валунами. <...> Можно предположить, что плавка железа произошла не в одном месте, а в разных точках на карте, которые станут элементами целой системы", - привели в пресс-службе слова научного сотрудника отдела археологии Центральной Азии и Кавказа ИИМК РАН Варвары Бусовой.

Уточняется, что новый комплекс древних железоплавильных печей обнаружен рядом с памятником Кара-Дыт III в Убсунурской котловине Республики Тыва. Стоянка Кара-Дыт II, датируемая III-V веками нашей эры, - это один из редких примеров поселения кочевников кокэльской культуры. В 2019 году ученые ИИМК РАН начали работы по исследованию данной стоянки, обнаружив следы производства железа, а затем и сами печи в 200 метрах от поселенческого памятника (Кара-Дыт III). Обнаруженные металлургические печи являются ключом к пониманию переломной эпохи, когда железо окончательно утвердилось в роли главного технологического материала древности.

По данным пресс-службы, в ходе полевого сезона 2025 года ученые продолжили работы на памятнике Кара-Дыт III и обнаружили неподалеку новый комплекс с древними печами, что позволяет предположить существование древней металлургической провинции в этом регионе по аналогии с Циркумпонтийской. Помогли с находкой ученым норы сусликов.

Как рассказала Бусова, суслики, как правило, роют норы в местах наиболее рыхлого грунта в коренных породах берега, где когда-то делали ямы под печи для производства железа. В местах наибольшей концентрации шлаков на поверхности и нор, ученые теперь находят новые печи на берегу реки Улаатай.

В институте отметили, что печи представляют собой одноразовые овальные конструкции из глины, заглубленные в землю. После единственной плавки, в ходе которой внутри оставалось до 90 кг шлаков, из них извлекали железную крицу. Уникальность находки заключается не только в масштабах производства, но и в хорошей сохранности лиственничных бревен внутри шлаковых масс.