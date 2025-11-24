Хроническое апноэ на 92% повышает риск развития болезни Паркинсона

Это было характерно только для ветеранов, не проходивших CPAP-лечение

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Американские медики открыли свидетельства того, что хронические проблемы со сном, связанные с развитием тяжелых форм апноэ, ведут к удвоению риска развития болезни Паркинсона, которая на 92% чаще встречается среди носителей этой проблемы, не прошедших лечение. Об этом сообщила пресс-служба Орегонского университета здоровья и науки (OHSU).

"Если дыхание прекращается и концентрация кислорода в организме падает, то и нейроны мозга тоже вряд ли нормально функционируют. Последствия от этого накапливаются год за годом, что может объяснять то, почему у носителей апноэ чаще развивается болезнь Паркинсона, и почему терапия при помощи специальных компрессоров снижает вероятность появления данного заболевания и прочих нейродегенеративных болезней", - отметил доцент UHSU Ли Нильсон, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Медики пришли к такому выводу в рамках анализа данных, которые были собраны профильными медицинскими службами в США при наблюдениях за состоянием здоровья свыше 11 млн ветеранов американских вооруженных сил. У примерно 1,5 млн из них врачи выявили различные формы апноэ, что дало ученым возможность изучить то, как данное нарушение дыхания во время сна влияет на вероятность развития болезни Паркинсона.

Для этого ученые сопоставили то, как часто данная болезнь развивалась у ветеранов, не страдавших от апноэ, а также у его носителей. Небольшая часть из них, около 10%, получала лечение от апноэ в виде специальных компрессорных установок (CPAP), поддерживающих позитивное давление в органах дыхания во время сна, тогда как остальные пациенты отказались или не проходили подобную терапию.

Эти наблюдения показали, что изначально апноэ несущественным образом влияло на вероятность развития болезни Паркинсона, однако при наблюдениях длиной в шесть лет и более данный риск почти удваивался (92%), причем это было характерно только для ветеранов, не проходивших CPAP-лечение. Особенно высоким он был для женщин с апноэ, среди которых болезнь Паркинсона выявлялась в 4,2 раза чаще обычного.

В свою очередь, использование компрессоров во время сна снижало риск развития болезни Паркинсона примерно на 31% даже среди пациентов с тяжелыми формами апноэ на протяжении краткосрочного и долгосрочного периода наблюдений, что говорит об исключительно позитивном влиянии этой терапии на здоровье мозга. Это следует учитывать врачам, работающим с пациентами с данной формой проблем со сном, подытожили ученые.

О ночном храпе

По текущим оценкам ученых, примерно каждый десятый ребенок и взрослый человек на Земле страдает от апноэ - проблем с дыханием во время сна, приводящих к развитию храпа, дневной сонливости и ряду других нарушений жизнедеятельности. В последние два десятилетия медики и биологи обнаружили свидетельства того, что апноэ повышает вероятность развития кардиологических нарушений, болезни Альцгеймера и ряда других заболеваний.