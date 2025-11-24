Генетические тесты способны предсказать внешность, но не характер собаки

Американские ученые лично убедились, что существующего набора геномов питомцев пока недостаточно для выявления вариаций, связанных с различиями в их поведении

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Американские молекулярные биологи выяснили, что набирающие популярность генетические тесты для собак, основанные на недавно полученных данных об особенностях в структуре генома большого числа питомцев, способны корректно предугадывать многие черты внешности животных, но не особенности их характера и поведения. Выводы ученых опубликованы в статье в научном журнале PNAS.

"Генетические тесты на определенные черты характера и особенности поведения собак сейчас активно продвигаются их разработчиками среди любителей питомцев, однако их точность никто в прошлом не проверял. Мы провели первую подобную проверку при поддержке свыше трех тысяч любителей науки и их собак и не смогли подтвердить корректность ни одного подобного теста", - пишут исследователи.

Как отмечают авторы этого открытия, группа молекулярных биологов из США под руководством доцента медицинской школы Университета штата Массачусетс (США) Элинор Карлссон, крупные геномные компании в США и других странах недавно разработали генетические тесты для собак и других домашних животных. Во многих случаях они бывают нацелены не только на оценку вероятности развития различных болезней у питомцев, но и для прогнозирования их облика и особенностей характера и поведения.

Данные тесты, по словам биологов, основаны на базе относительно скромных по масштабам полногеномных исследований, которые включают информацию по структуре ДНК нескольких тысяч собак. Это заставило ученых усомниться в том, что подобные тесты способны корректно предугадывать слабо наследуемые особенности питомцев, в том числе их характер и поведение, которые зависят не только от генетических, но и средовых факторов.

Для проверки работы этих тестов специалисты заручились поддержкой 3 тыс. любителей науки, которые согласились на полную расшифровку генома животных и ответили на 300 вопросов об особенностях поведения и характера собак. Используя эти данные, биологи изучили, как 151 вариация в структуре ДНК собак, которые используются геномными компаниями для прогнозирования черт характера питомцев, реально влияют на их поведение.

Как отмечают исследователи, им не удалось воспроизвести ни одну из подобных ассоциаций между вариациями в устройстве генов и поведением животных, однако анализ подтвердил связь между девятью изученными формами генов и различными чертами облика животных, в том числе их ростом, формой ушей, длиной шерсти и задних лап. Это говорит о том, что существующего набора геномов собак пока недостаточно для выявления вариаций, связанных с различиями в поведении и характере питомцев, подытожили ученые.