Вулканолог Озеров: авиатрассы стоит изменить из-за извержений вулканов

За последние дни заметно увеличилась активность вулканов на Камчатке и в других регионах, подчеркнул директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 ноября. /ТАСС/. Начавшиеся извержения вулканов в Африке и Азии могут негативно повлиять на работу авиации, в связи с чем маршруты воздушных трасс должны быть пересмотрены. Таким мнением с ТАСС поделился директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

24 ноября в северо-восточной части Эфиопии зафиксировано пробуждение вулкана Хейли-Губби, который находился в спящем состоянии более десяти тысячелетий. Также 24 ноября вулкан Семеру в Индонезии при извержении выбросил пепел на высоту 4,7 км. В Японии начал извергаться вулкан Сакурадзима, на Камчатке - резко увеличилась активность вулкана Безымянный.

"Я бы не связывал эти случаи: вулканы находятся в разных частях света, и так просто совпало, так называемый "закон порядка" в действии. При этом последствия этих извержений могут быть одинаково негативными: это пеплопады, что опасно для близлежащих населенных пунктов, это сход грязо-каменных потоков, которые могут протягиваться на расстояние до 80 км, сметая все на своем пути. Серьезную опасность извержения вулканов представляют для авиации: оперативным службам следует пересмотреть маршруты воздушных трасс, чтобы активность вулканов не угрожала полетам", - рассказал Озеров.

По его словам, вулканический пепел может забиться в турбины воздушных судов, что, вероятно, приведет к некорректной работе двигателей.

На Камчатке, по прогнозу ученых, в ближайшие сутки вулкан Безымянный может выбросить пепел на высоту до 15 км.