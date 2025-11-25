В САФУ выявили способы увеличить выход полезных веществ из арктических водорослей

Эффект становится выше благодаря правильно подобранным экстрагирующим растворам

АРХАНГЕЛЬСК, 25 ноября. /ТАСС/. Ученые Северного Арктического федерального университета им. М. В. Ломоносова (САФУ) предложили способы, которые позволяют увеличить выход антиоксидантных веществ из арктических бурых водорослей. Для этого предлагается использовать определенные методы предварительной обработки и подходящие растворы, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Арктические бурые водоросли стали объектом изучения из-за своих уникальных адаптационных механизмов, которые позволяют им выживать в экстремальных условиях. Благодаря этому северные водоросли содержат широкий спектр биологически активных веществ, обладающих выраженными антиоксидантными свойствами. Они помогают в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака, замедляют старение. Исследования показали, что экстракты можно использовать и в сельском хозяйстве в качестве фитостимуляторов, а также в медицине в качестве антисептиков.

"Способ заключается в предварительной обработке водорослей перед экстракцией ультразвуком, микроволновым излучением или замачиванием в воде. Удельная поверхность водорослей после предварительной обработки увеличивается примерно в полтора раза, а доля мезопор становится больше в три раза. Изменение капиллярно-пористой структуры водоросли увеличивает выход антиоксидантных соединений", - сообщили агентству.

Эффект становится выше благодаря правильно подобранным экстрагирующим растворам, ученые назвали их для выхода каждого полезного соединения в составе растения. Так, например, компоненты антиоксидантного комплекса проявляют склонность к выделению в умеренно полярные среды, такие как спирты и их водные растворы. Оптимальным для всех компонентов бурых водорослей стал метод извлечения полезных веществ 40-процентным изопропиловым спиртом в сочетании с предварительной активацией биомассы макрофитов набуханием и воздействием ультразвуком.

"Участники исследования зафиксировали, что изменяя условия экстракции - полярность экстракционной среды, методы предварительной обработки - можно регулировать компонентный состав экстрактов и усиливать тот или иной вид их биологической активности", - сказано в исследовании.

В ходе оценки эффективности экстрактов ученые сделали вывод, что фукусовые водоросли в сто раз лучше поглощают свободные радикалы, в том числе опасные активные формы кислорода, чем ламинариевые. Кроме того, фукусовые виды в 5 раз активнее восстанавливают железо и в 2,5 раза лучше хелатируют его. Все это свидетельствует об их большей антиоксидантной способности.

Об исследовании

В исследовании участвовали ученые САФУ, Института экологических проблем Севера Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики им. Н. П. Лаверова и Уральского отделения РАН. Эксперименты проводились с растениями Белого моря - аскофиллумом узловатым, фукусом пузырчатым, ламинарией пальчаторассеченной и ламинарией сахаристой. Работа стала частью выполнения в САФУ госзадания "Биологический мониторинг человека в изменяющихся условиях Российской Арктики".