На Конгрессе молодых ученых в Сириусе пройдет конкурс проектов ФПИ

Победителей объявят 28 ноября

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Конкурс проектов среди ученых и научных коллективов пройдет 27-28 ноября в Сириусе во время V Конгресса молодых ученых (КМУ), сообщает пресс-служба Фонда перспективных исследований (ФПИ).

"Фонд верит в потенциал нового поколения ученых и стремится поддержать тех, кто готов совершать научные открытия и двигать прогресс в целях развития технологического суверенитета нашей страны. По итогам конкурса мы профинансируем лучший проект, предоставив необходимые ресурсы для дальнейшей реализации", - заявил генеральный директор ФПИ Максим Вакштейн, чьи слова приводятся в сообщении.

Конкурсная комиссия определила 12 ноября шесть финалистов заключительного этапа, которые приглашены на очную защиту своих идей. 27 ноября в 12:00 - 14:00 состоится защита проектов участников второго этапа на стенде ФПИ. 28 ноября в 13:00 будут объявлены победители конкурса, которые получат преимущественное право на осуществление своей идеи в виде проекта или научного поиска, а также преимущественное право на включение в кадровый резерв фонда.

О конгрессе

Событие в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий - АНО "Национальные приоритеты".

ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.