Эксперт Песков: без ИИ будет сложно разрабатывать эффективные препараты

Без внедрения искусственного интеллекта специалисты упрутся в технологический барьер, отметил руководитель центра математического моделирования в разработке лекарств Сеченовского университета

СИРИУС /федеральная территория/, 26 ноября. /ТАСС/. Искусственный интеллект (ИИ) внедряется в фармацевтику очень консервативно, но без интеграции этих технологий будет сложно разрабатывать новые более эффективные препараты. Такое мнение высказал руководитель центра математического моделирования в разработке лекарств Сеченовского университета Кирилл Песков в ходе сессии на V Конгрессе молодых ученых.

"Общие оценки того, что сейчас именно разрабатывается как лекарство, то, что выводится на рынок, то, что непосредственно прописывается врачами, - это, наверное, 99% - человек и 1% - технологии искусственного интеллекта. <…> Но, естественно, мы хотим, чтобы этого было больше - внедрения, помощи, рационализации процесса разработки. Потому что это все очень медленно и дико неэффективно - это отличие фармацевтической индустрии. Но вот пока это так, и сюда очень все консервативно внедряется. <…> Но, тем не менее, несмотря на все это, очевидно, что без внедрения этих технологий мы будем упираться в наш технологический барьер, очень сложно будет более эффективные лекарства разработать", - сказал он.

Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию.

