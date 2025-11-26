Ректор МИФИ: проект первого в РФ Квантового университета будет международным

Соглашение о намерении создать Квантовый университет подписано на полях Конгресса молодых ученых

СИРИУС /федеральная территория/, 26 ноября. /ТАСС/. Первый в России сетевой Квантовый университет будет международным. В настоящее время идут переговоры с вузами стран дальнего зарубежья, сообщил ректор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Владимир Шевченко на V Конгрессе молодых ученых.

Соглашение о намерении создать Квантовый университет подписано в среду на полях конгресса. Подписи под соглашением поставили ректоры ведущих вузов России - МИФИ, МФТИ, МИСИС, МГТУ им. Н. Э. Баумана. Предполагается, что университет должен стать сетевым образовательным центром в области квантовых технологий и объединить в единую систему существующие программы вузовской подготовки квантового профиля. Старт обучения первого потока запланирован на сентябрь 2026 года.

"Этот проект открытый, у нас сейчас идут интенсивные переговоры с партнерами из стран дальнего зарубежья, которые обладают желанием к нему присоединиться. Мы рассчитываем, что у нас будет здоровый баланс между студентами <...> из России и студентами из других государств, как наших университетов, так и наших партнерских университетов. Эта история будет по-настоящему международной, включающей в себя очень важный фактор коммуникации этих ребят между собой, когда несколько раз в год они будут собираться на какой-то общей площадке, где будут работать все вместе, слушать лекции приглашенных лидеров квантовой науки и квантовой индустрии", - сказал Шевченко.

Проект, добавил он, станет площадкой подготовки будущих научных и технологических лидеров квантовых технологий.

