"Зеленая" кормовая добавка для птицы поможет бороться с йододефицитом у людей

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российские ученые разработали кормовую добавку для кур-бройлеров на основе водоросли кладофоры, которая ускоряет рост птиц, улучшает их иммунитет и повышает концентрацию биодоступного йода в мясе птицы в четыре раза. Об этом сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

"Кормовая добавка на основе кладофоры поможет птицеводческим предприятиям быстрее выращивать здоровых птиц и тем самым повысить свою эффективность. Также она может стать доступным и эффективным способом борьбы с дефицитом йода, который отмечается в разной степени примерно у 70% жителей России", - пояснила руководитель Лаборатории экстремальных экосистем Института биологии южных морей РАН (Севастополь) Елена Ануфриева, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Как отмечают ученые, выращиваемые на птицефабриках цыплята-бройлеры часто испытывают стресс, который приводит к снижению их иммунитета, замедлению роста и ухудшению качества мяса. Для противодействия этому в птицеводстве используются различные натуральные кормовые добавки, укрепляющие иммунитет птиц и обогащающие их мясо полезными для здоровья микроэлементами.

Исследователи из Института биологии южных морей РАН и Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма (Симферополь), а также Ростовского государственного медицинского университета (Ростов-на-Дону) обнаружили, что на эту роль хорошо подходят кормовые добавки из нитчатой водоросли кладофоры (Cladophora), широко распространенной в соленых водоемах России.

Проведенные учеными опыты на группе из трех десятков цыплят-бройлеров показали, что добавки на базе этого растения улучшают рост и состояние иммунной системы кур-бройлеров, а также повышают концентрацию йода в их мясе. Благодаря этому через 35 дней после начала эксперимента птицы, получавшие кладофору, весили почти на 14% больше, чем бройлеры из контрольной группы.

В дополнение к этому, анализы крови показали, что у птиц, получавших добавку, увеличилось количество красных кровяных клеток, а также улучшился иммунитет: количество лимфоцитов - основных клеток иммунной системы - выросло на 69%, а число нейтрофилов, отвечающих за воспаление, уменьшилось вдвое. Расчеты также показали, что выращивать цыплят-бройлеров с использованием предложенной добавки на 8% экономически выгоднее, чем птиц на обычном комбикорме, что делает ее особенно интересной для дальнейшего использования, подытожили ученые.