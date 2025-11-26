В России можно вычислить принтер, на котором напечатан "слитый" документ

СИРИУС /федеральная территория/, 26 ноября. /ТАСС/. Российские организации уже используют отечественные технологии, позволяющие по специальным водяным знакам вычислить, с какого принтера был распечатан документ, фото которого было незаконно передано кому-то или опубликовано в сети. Об этом на V Конгрессе молодых ученых сообщил академик РАН Арутюн Аветисян, директор Института системного программирования имени В. П. Иванникова.

"Есть технология: <…> монитор закрыт водяным знаком, и если кто-то его сфотографирует и выложит, то можно доказать, с какого монитора сделана фотография. Если на принтере документ распечатали, и по дороге его кто-то сфотографировал, выложил, то можно доказать, на каком принтере он распечатан", - объяснил ученый.

Академик уточнил, что эта технология внедрения водяных знаков уже используется "на сотнях тысячах компьютеров".

"Эти же знания мы сейчас переносим на искусственный интеллект [и сгенерированный с его помощью контент]", - заключил он.

Ранее в сентябре Аветисян сообщил о том, что Институт системного программирования имени В. П. Иванникова разрабатывает отечественную систему маркировки ИИ-контента (фото-, видео- и аудиоматериалов), первая версия которой будет опубликована в ближайшие месяцы.

