В Старой Ладоге нашли могильник VIII века с подвеской со знаком Рюриковичей

Археологи обнаружили 500 вещей, среди которых бусы, украшения из медного сплава, предметы вооружения

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Ученые Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН нашли в Старой Ладоге славянский могильник VIII века с 500 вещами и подвеской со знаком династии Рюриковичей. На Северо-Западе России нет аналогичных памятников, передает корреспондент ТАСС с научной конференции "Старая Ладога 2025", проходящей в ИИМК РАН.

"По общей хронологии Ладоги могильник датируется VIII веком. Большинство погребений - пустые, это ямки, выкопанные в земле и заполненные пережженными кальцинированными костями. <...> На Северо-Западе нет каких-то аналогичных памятников, с которыми мы можем его сравнить", - рассказала ТАСС младший научный сотрудник отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Марианна Павлова.

Археологи нашли в могильнике 500 вещей, среди которых бусы, украшения из медного сплава, предметы вооружения, бытовые предметы: ножи, ключи, оселки - предметы, связанные с ремеслами. Одна из находок - подвеска с геральдическим знаком династии Рюриковичей, изготовленная из медного сплава и затертая в силу долгого использования. Она могла принадлежать представителю княжеской власти.

Могильник выглядит как ровное поле с 10 погребениями и был создан славянами, так как людей, которых в нем хоронили, сжигали, что не могло быть христианским погребальным обрядом. Славяне сделали могильник сакральной территорией, но потом по неизвестным причинам она пришла в запустение и оказалась покрыта землей, то есть потеряна. Теперь, когда могильник найден, государство вправе сделать его памятником культуры, обеспечив его сохранность. Вещи, которые в нем были найдены, можно передать в музей.