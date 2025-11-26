Чернышенко призвал привлекать ветеранов СВО к технопроектам

Зампредседателя правительства РФ подчеркнул, что "во всем мире, в странах НАТО идет охота за "технарями", которые являются ветеранами боевых действий"

СИРИУС /федеральная территория/, 26 ноября. /ТАСС/. Ветераны боевых действий специальной военной операции (СВО) с инженерными знаниями могут внести существенный вклад в становление технологической науки, их нужно привлекать к работе над технологическими проектами. Об этом заявил в ходе пленарного заседания V Конгресса молодых ученых (КМУ) в Сириусе заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, отметив, что такие специалисты востребованы во всем мире.

"Во всем мире, в странах НАТО идет охота за "технарями", которые являются ветеранами боевых действий и которые могут привносить существенный вклад в становление технологической науки и давать главный предметный смысл научным разработкам. Обратите на это внимание, привлекайте их в технологические проекты", - сказал Чернышенко.

Он также отметил, что ветеранов СВО нужно будет дообучать, чтобы привлекать их к работе над технологическими проектами.

КМУ в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий - АНО "Национальные приоритеты".

