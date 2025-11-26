Эксперты: чувства востребованности и сопричастности привлекают молодежь в науку

СИРИУС /федеральная территория/, 26 ноября. /ТАСС/. Главными стимулами для прихода молодых специалистов в науку являются востребованность исследований и чувство личной сопричастности к решению значимых для страны задач. Такое мнение выразили эксперты в ходе сессии "Золотые мозги: как привлечь в науку молодежь и сделать так, чтобы она там осталась" на V Конгрессе молодых ученых.

"Если прямо брать название нашей секции "Как привлечь в науку молодежь и сделать так, чтобы она там осталась" я скажу, что прежде всего - это востребованность, востребованность того, что ребята делают. <…> Вопрос денег - зарплаты и карьеры - это вторичный вопрос. Первое, нужно ли вообще то, что я буду делать, интересно ли это и нужно ли кому-то. Это ребята спрашивают все, и это является основным, наверное, мотивом для того, чтобы они оставались в науке", - заявил вице-президент РАН Степан Калмыков.

Кроме того, первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова отметила, что согласно исследованию, которое проводила компания, для молодежи важно чувствовать сопричастность. "Им очень важно не просто делать то, что приносит деньги, даже то, что востребовано, им важно, чтобы их личные цели совпадали с целями страны. Если мы в целом позиционируем науку как основу технологического суверенитета, что это очень важно для страны, что ты делаешь страновую задачу, то это тоже может сыграть большую мотивацию", - уточнила Попова.

В то же время ректор Университета Иннополис Александр Гасников подчеркнул, что проблему оттока кадров можно решать за счет правильной системой мотивации, например, гранты для особо выдающихся.

Популяризация науки

Говоря о популяризации, Калмыков отметил, что задача Российской академии наук как раз состоит в том, чтобы правильно показать ландшафт науки. "Мы просто стараемся таким обычным языком <…> это рассказывать, показывать на конкретных примерах интересных задач, где люди решают все", - сказал он.

Генеральный директор фонда развития научно-культурных связей "Вызов" Наталья Третьяк подметила, что наука "должна быть модной", причем это можно сделать разными способам, и привела в пример премию "Вызов". "Мы начинали чуть больше 200 заявок, в этом году пришло 632. <…> Если в начале старта проекта про премию никто не знал, то цифры, которые нам коллеги представили, меня обрадовали. Каждый четвертый научный работник знает, что такое премия "Вызов". Каждый пятый школьник знает, что такое премия "Вызов". И каждый шестой студент, что меня сильно огорчило, знает, что такое премия "Вызов", - сказала она.

Как заметил руководитель редакции "Наука" информационного агентства ТАСС Андрей Резниченко, который выступил модератором сессии, лучшими популяризаторами науки в итоге становятся сами ученые.

В продолжение этого тезиса руководитель дирекции стратегии, аналитики и исследований АНО "Национальные приоритеты" Юлия Грязнова рассказала, что школьники и студенты в образе ученого ставят на первое место его роль популяризатора. "Мы делаем всегда такой опрос, он у нас называется "Образ ученого", и мы его делаем по узкой целевой аудитории - это школьники, студенты и молодые специалисты. <…> 57% [школьников и студентов], соответственно, говорят, что ученый в первую очередь - это человек, который большому количеству людей способен просто рассказать о сложном", - сказала она.