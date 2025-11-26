Perseverance впервые записал звуки "грома", порожденного марсианскими молниями

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Американский марсоход Perseverance, оснащенный микрофоном, впервые записал звуки "грома", которые возникли в результате разрядов марсианских молний, порожденных пылевыми вихрями на поверхности четвертой планеты Солнечной системы. Собранные им данные помогут уточнить механизм возникновения электрических разрядов в сухой атмосфере Марса, пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Молнии представляют собой самые мощные проявления электрической активности в атмосферах планет, в число которых входит не только Земля, но и Юпитер и Сатурн. Мы давно подозревали, что на Марсе тоже возникают разряды молний, однако до настоящего времени у нас не было прямых замеров электрической активности атмосферы Марса. Нам удалось получить первые данные такого рода при помощи микрофона на борту ровера Perseverance", - говорится в исследовании.

Это открытие было совершено научной командой марсохода Perseverance под руководством профессора Университета Пардью (США) Роджера Винса при анализе 28 часов аудиозаписей, полученных на Марсе при помощи бортового микрофона ровера, встроенного в его камеру SuperCam. Это устройство, как обратили внимание ученые, способно фиксировать не только звуки порывов марсианского ветра и других форм атмосферной активности, но и шумы, возникающие в результате появления разрядов статического тока в облаках пыли.

Опираясь на эту идею, ученые попытались найти в записях с микрофона, а также в данных с других инструментов Perseverance звуки "грома", порожденных марсианскими молниями. Планетологов давно интересует то, возникают ли на Марсе атмосферные разряды электричества, похожие по своим свойствам и природе на земные молнии, однако прямых свидетельств этого до настоящего времени не было получено.

В общей сложности ученым удалось обнаружить 55 сигналов, похожих по структуре и свойствам на звуки от разрядов электричества, многие из которых сопровождались очень мощными порывами ветра, а также переменами в электрических свойствах атмосферы Марса. Также значительная часть из них была зафиксирована в те же дни, когда пятый ровер NASA наблюдал за двумя крупными "пылевыми дьяволами" - песчаными вихрями диаметром в несколько десятков метров, часто возникающими на поверхности Марса.

Подобные результаты наблюдений, как считают ученые, говорят в пользу того, что молнии на Марсе действительно достаточно часто возникают внутри пылевых бурь и вихрей. Эти молнии значительно меньше и слабее, чем их аналоги на Земле, - их типичная длина составляет порядка 1 см - однако при этом ученые предполагают, что они играют важную роль в "электризации" атмосферы Марса и круговороте пыли между ее разными регионами.

О марсианских молниях

За последние 10 лет астрономы, в том числе ученые из России, обнаружили массу косвенных свидетельств в пользу существования атмосферных разрядов электричества на Марсе, похожих на земные или юпитерианские молнии. На это указывают особенности состава атмосферы Марса во время пылевых бурь, а также вспышки микроволнового излучения, фиксируемые системами дальней космической связи NASA.