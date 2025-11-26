Эксперт Юдин: РФ необходим моделирующий физические процессы ИИ-симулятор

Он позволит не только обучать алгоритмы, но и выявлять ограничения параметров среды, заявил заведующий лабораторией интеллектуального транспорта Центра когнитивного моделирования МФТИ

СИРИУС /федеральная территория/, 26 ноября. /ТАСС/. Моделирующий физические процессы симулятор на базе искусственного интеллекта (ИИ) для высокоскоростного транспорта нужно создать в РФ. Он позволит не только обучать алгоритмы, но и выявлять ограничения параметров среды, заявил на полях V Конгресса молодых ученых (КМУ) заведующий лабораторией интеллектуального транспорта Центра когнитивного моделирования МФТИ Дмитрий Юдин.

"Если мы сможем создать симулятор [для ИИ в сфере высокоскоростного транспорта], который моделирует физические процессы и визуальные данные, тогда мы получим возможность в этом симуляторе отладить и обучить алгоритмы, для которых всегда не хватает данных, - сказал Юдин. - Соответственно, мы можем выявить ограничения на параметры среды. Таких симуляторов пока еще нет, все бьются над созданием такого отечественного симулятора".

Юдин также отметил, что в настоящее время ученые работают с визуально фотореалистичными симуляторами, моделирование физических процессов для которых является вызовом.

Как в свою очередь отметил президент Российской академии транспорта, председатель совета директоров "Синара - транспортные машины" Александр Мишарин, учет всех параметров работы, к примеру, высокоскоростного транспорта является важнейшей работой в том числе и для прогнозирования его влияния на человека.

"Дальше необходима совместная работа физиков, механиков, химиков, ИИ-специалистов, медиков, биологов, психологов, архитекторов - всех сразу, потому что высокая скорость - это всегда комплексная задача. Старый путь "давайте обновим мощности и будем двигаться быстрее на автомобиле или на поезде" уже не работает. Мы уже подошли к физическим ограничениям. При быстром режиме [ими] в основном становятся сопротивление воздуха, вибрация, тепловые нагрузки, устойчивость и в конечном итоге энергоэффективность", - подчеркнул Мишарин.

