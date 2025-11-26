Загадочная цивилизация Шимао существовала в Китае как минимум тысячу лет

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Палеогенетики впервые расшифровали геномы представителей древнекитайской цивилизации Шимао, практиковавшей человеческие жертвоприношения, и открыли свидетельства того, что ее представители жили на территории современной провинции Шэньси как минимум тысячу лет до постройки ее столицы, города-крепости Шимао. Выводы ученых опубликованы в статье в научном журнале Nature.

"Мы расшифровали и изучили структуру 144 древних геномов из Шимао, его пригородов и раскрыли родословные обитателей этого поселения на протяжении четырех поколений. Анализ этих данных указывает на то, что данная цивилизация была порождена представителями неолитической культуры яншао, которые обитали в данном регионе Китая на протяжении как минимум тысячи лет", - говорится в исследовании.

К такому выводу пришла группа китайских палеогенетиков под руководством профессора Института палеоантропологии и палеонтологии позвоночных животных КАН (Пекин) Фу Цяомэй при всестороннем изучении генетической истории загадочной цивилизации Шимао, которая существовала в провинции Шэньси около 4,3 тыс. лет назад. Вместе с другими "цивилизациями Желтой реки" она претендует на статус древнейшей политической общности в Китае.

Самым известным ее памятником является древний город Шимао, представлявший собой крупное поселение площадью в четыре квадратных километра, окруженное стенами и разделенное на несколько сегментов с разными функциями и социальным статусом. Открытие Шимао в конце XX века вызвало огромный интерес, так как обнаружение этого города поставило под сомнение популярную теорию о ведущей роли Центральной равнины - низменных регионов на востоке Китая - в развитии китайской цивилизации.

Генетическая история древнего Китая

Для раскрытия генетической истории этой цивилизации и уточнения происхождения ее представителей ученые расшифровали геномы нескольких десятков представителей знати Шимао и низших сословий, чьи останки были захоронены на нескольких обособленных кладбищах города, а также древних обитателей сопредельных регионов и предположительных сателлитов этой цивилизации.

Последующий анализ структуры геномов и "родословных" жителей Шимао показал, что их ближайшими родственниками являются представители более древней неолитической культуры яншао, причем представители этой цивилизации начали жить на территории современной провинции Шэньси как минимум за тысячу лет до постройки города. Для данной цивилизации была характерна патрилинейная структура общества - власть и имущество в городе передавались фактически всегда по отцовской линии.

Также исследователи обнаружили, что большинство из принесенных в жертву людей, чьи черепа были найдены рядом с восточными воротами Шимао, были мужчинами, большинство из которых принадлежало к той же группе древних жителей Китая, как и обитатели города. Это открытие стало неожиданностью для исследователей, так как в других поселениях этой цивилизации были найдены черепа жертв-женщин. Как предполагают ученые, эти различия указывают на наличие в Шимао сложного набора религиозных обрядов с человеческими жертвами.

Также ученые обнаружили свидетельства того, что жители Шимао периодически контактировали с представителями древних народов из монгольских степей, которые были связаны с культурой юйминь, но при этом они не перемешивались друг с другом. Это свидетельствует о долгом сосуществовании и культурных взаимодействиях между представителями оседлой цивилизации Шимао и их соседями-кочевниками, подытожили палеогенетики.