Ковальчук: реализовать атомный проект помогла "глубинная" наука СССР

Президент НИЦ "Курчатовский институт" напомнил, что еще в 1920-1930-х годах в стране благодаря плеяде талантливых исследователей развивалась ядерная физика

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. "Глубинная" наука СССР и задел в развитии атомных технологий стали ключевыми факторами, обеспечившими успех советского атомного проекта. Такое мнение на сессии V Конгресса молодых ученых, посвященной 80-летию атомной промышленности, выразил президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

"Все страны, которые имеют ядерное оружие, фактически его получили из рук пионеров - либо нас, либо американцев. Потому что, чтобы это сделать, надо иметь мощь государственную: добывающую, обогатительную промышленность, машиностроение и главное - "глубинную" науку. У нас был огромный научный задел", - сказал он.

Ковальчук напомнил, что еще в 1920-1930-х годах в стране благодаря плеяде талантливых исследователей развивалась ядерная физика.

"У нас было развитие этих всех вопросов на лучшем мировом уровне. И это было так же важно, как и то, что власть и наука нашли общий язык", - добавил ученый.

V Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. В этом году в нем примут участие более 7 тысяч человек из России и еще примерно 70 стран мира.