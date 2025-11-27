Более 80% студентов, прошедших программу Плавучего университета, остались в науке

Это всероссийская научно-образовательная программа, вовлекающая студентов и аспирантов в научно-исследовательскую деятельность для усиления кадрового резерва РФ в области морских наук

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Свыше 80% студентов, которые прошли программу Плавучего университета, продолжили работать в науке. Об этом на площадке V Конгресса молодых ученых в Сириусе сообщила директор координационного центра "Плавучий университет" на базе МФТИ Наталья Степанова.

"Мы подождали пять лет и посчитали, сколько ребят действительно прошли с нами путь и остались в науке. Оказалось, что больше 80%", - сказала Степанова.

Как в свою очередь отметил директор института стратегического развития Арктики Северного федерального университета имени М. В. Ломоносова Александр Сабуров, выпускники Арктического плавучего университета в настоящий момент участвуют в реальных экспедициях. "Мы видим по отзывам и соцсетям ребят, что участие в Плавучем университете им зашло, они захотели продолжить этим заниматься. И самое главное - они себя хорошо зарекомендовали перед наставниками, которых они вообще не знали до участия в экспедиции, и смогли уже начать себя реализовать как молодых профессионалов", - пояснил он.

"Плавучий университет" - всероссийская научно-образовательная программа, вовлекающая студентов и аспирантов в научно-исследовательскую деятельность для усиления кадрового резерва РФ в области морских наук. Программа включена в Десятилетие наук об океане ООН и Десятилетие науки и технологий в России.

