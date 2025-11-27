В РФ предложили применять многофотонный микроскоп для заживления тканей

Разработка Института автоматики и электрометрии способна с помощью инфракрасного излучения исследовать живые ткани в глубину до 2 мм, что позволяет разглядеть отдельные нейроны мозга

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Российские ученые предложили использовать многофотонный микроскоп для заживления тканей. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС директор Института автоматики и электрометрии СО РАН Сергей Бабин.

В обычном микроскопе картинка одномерная, и нельзя заглянуть во внутрь ткани, потому что видимый свет не проходит и поглощается этой тканью. В институте разработали многофотонный микроскоп, способный с помощью инфракрасного излучения исследовать живые ткани в глубину до 2 мм, что позволяет разглядеть отдельные нейроны мозга. Ткань в таком микроскопе просвечивается с помощью лазерного пучка, что позволяет проводить диагностику различных заболеваний.

"Открылась интересная возможность - реализовать и диагностику, и лечение в одной системе. Если по эндоскопу передавать по оптоволокну лазерное излучение, можно получать отклик, то есть флуоресценцию, в случае многофотонной микроскопии. <…> Но если при этом еще доставлять достаточно мощный импульс, можно непосредственно воздействовать на ткань, если мы определили больной участок. Либо создавать вблизи ткани холодную плазму, и в комбинации с диагностикой проводить лечение", - сказал Бабин.

Воздействие мощным лазерным импульсом может быть актуально для удаления опухолей. Проект исследований институт реализуется вместе с Новосибирским госуниверситетом. Применение такого микроскопа перспективно, прежде всего, для исследований в сфере медицины и биологии.

Система сканирования изобретения новосибирских ученых позволяет исследовать образец по всей площади сразу в нескольких точках. Создание прибора основано на оптическом явлении вынужденного комбинационного рассеяния, который был получен в лаборатории. Этот эффект позволил ученым подобрать нужные параметры для пучка, который используется для исследования тканей. Как отмечали в институте, такие приборы в силу дороговизны достаточно уникальны.