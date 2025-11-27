В Томске разработали термоизолирующие "подушки" для многолетнемерзлого грунта

ТОМСК, 27 ноября. /ТАСС/. Ученые Томского государственного архитектурно-строительного университета (ТГАСУ) нашли новый способ сохранять многолетнемерзлый грунт северных регионов в десять раз дешевле - с помощью теплоизоляции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Решение томских ученых заключается в использовании специального термостабилизирующего материала. Этот материал выполняет роль термоизолирующей "подушки", которая размещается в цокольном этаже. Летом она защищает грунт от тепла, исходящего от здания, а зимой ее убирают, позволяя холоду промораживать основание фундамента. Этот цикл позволяет поддерживать оптимальный температурный режим грунта круглый год", - сказано в сообщении.

Инновационную технологию, созданную под руководством заведующего кафедрой архитектуры гражданских и промышленных зданий Сергея Овсянникова, можно использовать двумя способами. Первый - в теплое время года раскладывать элементы по основанию под зданием и подвешивать их зимой под цокольным перекрытием. Второй - установить теплозащиту по периметру здания и по цокольному перекрытию, но сделать проемы, которые можно будет открывать зимой для намораживания.

Результаты лабораторных испытаний показали, что сопротивление теплопередачи конструкций - более 10 м2оС/Вт. Это позволит сохранить мерзлоту грунта в теплый период. Специалисты смоделировали ситуацию, в которой термостабилизирующий материал используют на жилых объектах Норильска. Опыт показал, что несущая способность грунта восстановится в течение 3-5 лет при использовании термоизолирующих "подушек".

Преимущество нового способа в том, что технология обходится в десять раз дешевле ранее использовавшихся сезонных охлаждающих устройств. За свою разработку университет получил патент РФ.