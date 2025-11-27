На Урале нашли способ делать импортозамещающие напитки для спортсменов

В ЮУрГУ разработали технологию обеззараживания на основе нетепловых эффектов низкочастотного ультразвука и атмосферной холодной плазмы

ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Ученые Южно-Уральского государственного университета решили проблему накопления токсинов в сырье, из которого производят замещающие импорт напитки для спортсменов. Разработанная технология базируется на использовании ультразвука и атмосферной холодной плазмы, она готова к внедрению на производстве, сообщила ТАСС директор Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ Ирина Потороко.

"Растительные напитки на основе зернового сырья популярны у спортсменов как источник природных протеинов и углеводов для быстрого восстановления после физических нагрузок. Однако исследования доказывают, что пищевой состав спортивных рационов может являться и потенциальным источником непреднамеренного допинга. Это происходит из-за накопления метаболитов микотоксина в исходном сырье. Мы решили проблему, найдя способ правильного и экологичного обеззараживания сырья", - сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что во время проведенных исследований сотрудники Южно-Уральского госуниверситета, изучая образцы пшеницы, обнаружили на поверхности зерна микотоксин зеараленон. Было установлено, что он возникает во время роста злаковых, а также при нарушении условий хранения сырья. Этот микотоксин трансформируется в зеранол, который, будучи нестероидным анаболиком, запрещен в спорте, но может попадать в спортивное питание и влиять на результаты допинг-тестов.

Потороко добавила, что для дальнейших исследований применили уникальный квантово-химический расчет и молекулярное моделирование рисков миграции вредного метаболита в напитки. Было установлено, что даже из содержащего токсин зерна возможно получить безопасную продукцию. Для этого в ЮУрГУ разработали технологию обеззараживания на основе нетепловых эффектов низкочастотного ультразвука и атмосферной холодной плазмы.

По словам Потороко, сегодня разработанный способ может быть внедрен на предприятиях пищевой отрасли.