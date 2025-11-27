Создан ИИ-сервис для прогнозирования ледовой обстановки в Арктике

Система позволяет получать краткосрочные прогнозы по толщине, дрейфу и другим параметрам льда

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Исследователи из России разработали интеллектуальную систему оперативных прогнозов ледовой обстановки и погоды в Арктике, которая позволяет получать краткосрочные прогнозы по толщине, дрейфу и другим параметрам льда, а также погодным условиям в северном заполярье на горизонте до 72 часов. Об этом сообщила пресс-служба "Сколтеха" (входит в группу ВЭБ.РФ).

"Наша система - пример инженерного ИИ: строгие физические модели сочетаются с методами машинного обучения, чтобы давать отрасли оперативный и воспроизводимый прогноз. Такой подход снижает неопределенность при планировании, переводит управление рисками в проактивный режим и помогает принимать решения в реальном времени", - заявил профессор "Сколтеха" Евгений Бурнаев, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Созданная в России интеллектуальная система оперативных прогнозов ледовой обстановки и погоды в Арктике, получившая имя "Хиона" в честь древнегреческой богини снега, была создана специалистами из Центра искусственного интеллекта "Сколтеха" и их коллегами из Института океанологии РАН. Она построена на базе передовых разработок в области искусственного интеллекта, а также на базе трех физических моделей, описывающих поведение Мирового океана и морских ледовых шапок.

Как отмечают исследователи, созданная ими система позволяет прогнозировать сплоченность, толщину, дрейф и сжатие льда, а также метеорологические и океанологические условия в краткосрочном периоде, и в своей работе она учитывает как результаты модельных расчетов, так и данные реанализа и спутниковых наблюдений. Применение ИИ позволяет одновременно повысить точность прогнозов и значительным образом увеличить скорость расчетов.

"Наша совместная работа, система "Хиона", включает в себя гидродинамическое моделирование, развитое в нашем Институте океанологии, и разработанные в "Сколтехе" технологии машинного обучения и искусственного интеллекта. Они помогают не только усваивать данные, но и в значительной степени детализировать картину гидродинамических процессов", - добавил академик РАН Сергей Гулев, чьи слова приводит пресс-служба "Сколтеха".

Как отметил ученый, эта разработка особенно актуальна в текущую историческую эпоху, в рамках которой Северный морской путь становится важнейшим национальным и международным приоритетом. По его мнению, прогнозирование не только ледовых, но и гидродинамических условий в океане и метеорологических условий в атмосфере вдоль трассы Северного морского пути становится важнейшим вызовом для ученых, для решения которого исследователи создали "Хиону".