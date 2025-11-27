Ковальчук: опыт Чернобыля сделал российские реакторы самыми безопасными в мире

По словам президента НИЦ "Курчатовский институт", после аварии много лет проводился анализ и создавалось то, что легло в основу, например, ВВЭР-ТОИ

Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Исследования, которые начали проводиться после произошедшей в 1986 году в СССР аварии на Чернобыльской атомной электростанции, сделали российские атомные реакторы самыми безопасными в мире. Об этом на сессии V Конгресса молодых ученых "От первой АЭС в России к глобальному технологическому лидерству" заявил президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

"Когда произошла Чернобыльская авария, у нас был создан институт безопасного [развития] атомной энергетики. И мы с Росатомом много лет занимались анализом и созданием того, что легло в основу, например, ВВЭР-ТОИ. И сегодня мы делаем самые безопасные реакторы. Потому что это практический бесценный опыт", - отметил Ковальчук.

V Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. В этом году в нем примут участие более 7 тыс. человек из России и еще примерно 70 стран мира. ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.