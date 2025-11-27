В Ивановской области раскопки указали на высокую милитаризацию летописных мерян

Исследователям удалось обнаружить 550 средневековых предметов, в том числе большое количество украшений, предметов быта и фрагментов оружия

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российские археологи обнаружили на территории средневекового некрополя Шелебово в Ивановской области множество ранее неизвестных артефактов летописного племени меря, в том числе большое число деталей оружия и всаднического снаряжения. Их открытие указало на высокую милитаризацию племен этого финно-угорского народа, сообщила пресс-служба Института археологии РАН.

"Шелебово может рассматриваться как некрополь летописного народа меря и характеризует его погребальные традиции в период, предшествующий славянскому расселению. Шелебовские оружейные комплексы - ранее малоизвестные элементы погребальной обрядности поволжских финнов - свидетельствуют о высокой символической ценности оружия, об особых представлениях о значимости воинского статуса и высокой милитаризации мерянского общества", - пояснил директор ИА РАН академик Николай Макаров чьи слова приводит пресс-служба института.

Данные артефакты, а также другие следы культуры этого финно-угорского народа, упоминаемого в летописях как участника походов князя Олега на Киев и Константинополь, были недавно найдены Суздальской экспедицией ИА РАН при проведении раскопок на территории известного еще с середины XIX века некрополя Шелебово. Он представляет собой крупный курганный могильник, на территории которого присутствует 270 захоронений подобного типа.

Недавно ученые изучили ту часть могильника, которая не была затронута в 1850 годах работами основоположника российской археологии графа Алексея Уварова. В общей сложности, исследователям удалось обнаружить 550 средневековых предметов, в том числе большое число украшений, предметов быта и фрагментов оружия. Часть из этих находок была сосредоточена в однотипных наборах артефактов, которые исследователи назвали "оружейными комплексами".

Как правило, в подобные наборы входят наконечники копий и дротиков, воткнутые остриями вниз, а также проушные топоры и топоры-кельты. Также в части захоронений были найдены ножи, удила и различные элементы всаднического снаряжения, уложенные особым образом - наконечники копий, топоры и ножи втыкались непосредственно в грунт, а снаряжение всадника помещалось в вертикальном положении в узкие ямы, прорезанные этими предметами. Их изучение при помощи методов точных наук указывает на то, что меряне практиковали поверхностную кремацию останков усопших.

В дополнение к этому воинскому снаряжению, ученые также обнаружили в могильнике металлические украшения IX-X веков, в число которых входили как традиционные элементы женских костюмов поволжских финнов, так и накладки, относящиеся к неволинской ременной культуре, встречавшейся в Прикамье. В прошлом, ученые еще не находили элементы украшений данной культуры на территории Суздальского Ополья. Это делает их особенно интересными для изучения, подытожили ученые.