Ковальчук: РФ возрождает научное сотрудничество на постсоветском пространстве

По словам президента НИЦ "Курчатовский институт", объединение России и бывших советских республик в научной сфере является залогом "конкурентоспособности, выживания и сохранения лидерских позиций" всех этих государств

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Россия сегодня активизировала процесс восстановления научно-технологического взаимодействия на постсоветском пространстве. Планы сотрудничества обсуждаются, в частности, с Узбекистаном и Казахстаном, сообщил на V Конгрессе молодых ученых президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

"У нас сегодня идет не плавное, а активное восстановление сотрудничества научно-технологического на постсоветском пространстве. <…> Я только что вернулся из Узбекистана, встречался с премьер-министром [Абдуллой Ариповым] по поручению нашего председателя правительства [Михаила Мишустина]. И мы подробно обсудили дорожную карту развития нашего детального объединения", - сказал Ковальчук.

Он добавил, что переговоры о сотрудничестве также ведутся с Казахстаном, а в рамках Союзного государства Россия и Белоруссия уже выстраивают единую научно-исследовательскую инфраструктуру.

Ковальчук считает, что объединение РФ и бывших советских республик в научной сфере - это "залог конкурентоспособности, выживания и сохранения лидерских позиций" всех этих государств.

"Вместе всегда лучше", - резюмировал он.

V Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. В этом году в нем примут участие более 7 тыс. человек из России и еще примерно 70 стран мира.

