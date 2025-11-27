Ученые обнаружили следы "столетней" засухи, погубившей Индскую цивилизацию

В прошлом раскрытию причин исчезновения Индской цивилизации мешало отсутствие большого числа палеоклиматических индикаторов, говорится в исследовании

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Палеоклиматологи из Индии и США обнаружили на территории долины реки Инд ископаемые свидетельства того, что примерно 3,4-4,4 тыс. лет назад его притоки периодически резко мелели или даже временно прекращали течение во время серии мощнейших засух, как минимум одна из которых длилась больше 100 лет. Эти события положили конец Индской цивилизации, пишут ученые в статье, опубликованной в научном журнале Communications Earth & Environment.

"В прошлом раскрытию причин исчезновения Индской цивилизации мешало отсутствие большого числа палеоклиматических индикаторов. Мы объединили все известные сведения такого рода и результаты климатических симуляций, что позволило нам выявить серию длительных и тяжелейших засух, которые периодически поражали долину реки Инд 3,4 - 4,4 тыс. лет назад", - говорится в исследовании.

К такому выводу пришла группа индийских и американских палеоклиматологов под руководством профессора Университета штата Колорадо (США) Баладжи Раджагопалана при изучении истории колебаний климата на территории долины реки Инд во время упадка Индской цивилизации. Она относится к числу древнейших цивилизаций Земли наряду с Древним Египтом и Месопотамией.

По текущим представлениям историков и археологов, Индская цивилизация возникла около пяти тыс. лет назад в долине реки Инд на границе между современными Индией и Пакистаном и достигла расцвета в 2200 - 1900-х годах до нашей эры. В последующие столетия она быстро пришла в упадок и бесследно исчезла, что ученые связывают с переменами климата в регионе, который стал значительно более засушливым в начале второго тысячелетия до нашей эры.

Климатическая история коллапса Индской цивилизации

Для раскрытия характера этих перемен исследователи проанализировали перемены в изотопном составе сталактитов в индийских пещерах Сахья и Мавмлух, отражающие колебания в уровне осадков 3-5 тыс. лет назад, и объединили их с результатами компьютерного моделирования климата долины Инда в эту эпоху. Опираясь на эти расчеты, ученые определили, как много воды попадало в притоки Инда, как менялась глубина этих рек в разные периоды.

Эти расчеты показали, что к началу эры упадка Индской цивилизации общий уровень осадков в долине Инда снизился на 10-20%, а средние температуры на ее территории выросли на 0,5 градуса Цельсия. Причиной этого, как предполагают ученые, послужило ослабление ветров-муссонов, признаки чего были ранее выявлены другими научными группами. Также оказалось, что долина Инда пережила серию из четырех длительных засух, каждая из которых охватывала 65-91% площади долины и продолжалась больше 85 лет.

Последняя из этих засух, чья длительность составляла 113 лет, началась примерно 3,53 тыс. лет назад и закончилась 3,4 тыс. лет назад, что совпадает по времени с окончательным упадком Индской цивилизации и коллапсом всех ее крупных городов. Это говорит в пользу того, что данная древняя цивилизация стала жертвой серии длительных засух, заставивших ее последних представителей покинуть долину Инда и переселиться в более пригодные для жизни регионы Индостана, подытожили ученые.