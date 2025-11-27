Все современные европейские домашние кошки прибыли из Африки

Как считают ученые, кошки появились примерно 10 тыс. лет назад, вместе с первыми народами, перешедшими от охоты и собирательства к оседлому образу жизни и земледелию

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Палеогенетики сравнили структуру геномов 80 древних и современных кошек и пришли к выводу, что все современные европейские домашние кошки не проникли в Европу вместе с первыми фермерами с Ближнего Востока и Анатолии примерно 6,5 тыс. лет назад, а были завезены около 2 тыс. лет назад из северных регионов Африки. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science.

"Предыдущие генетические исследования показывали, что домашние кошки проникли в Европу в два этапа - сначала они были завезены на ее территорию первыми фермерами планеты из Анатолии, а затем произошла вторая волна их миграции из Египта. Проведенный нами анализ ставит под сомнение существование первой волны этих миграций и говорит о том, что кошки проникли в Европу позже, чем считали наши коллеги", - пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа палеогенетиков под руководством доцента Римского университета Тор Вергата Клаудио Оттони в рамках проекта Felix, нацеленного на всестороннее изучение истории происхождения домашних кошек. Как считают ученые, кошки и мыши появились примерно 10 тыс. лет назад, вместе с первыми народами, перешедшими от охоты и собирательства к оседлому образу жизни и земледелию.

Среди историков и генетиков нет общепринятых представлений о том, где и как это произошло и как впоследствии домашние кошки распространялись среди народов Земли. В частности, часть исследователей предполагает, что они появились на территории Ближнего Востока, где зародилось земледелие, однако ученые не исключают того, что прародиной кошек могут быть и другие уголки планеты, в том числе Кипр, Левант или Китай.

Генетическая история кошек

Для разрешения этих споров ученые попытались извлечь ДНК из останков 200 древних кошек, чей возраст составляет от нескольких сотен до 10 тыс. лет. В общей сложности ученым удалось обнаружить достаточное количество ДНК для полной расшифровки геномов семи десятков древних домашних и диких кошек, чью структуру ученые сравнили с тем, как устроен генетический код у нескольких десятков современных питомцев из Европы.

Этот анализ однозначно указал в пользу того, что все ныне существующие европейские домашние кошки являются потомками животных, завезенных из северных регионов Африки. Также исследователи обнаружили, что домашние кошки были завезены в Европу неожиданно поздно, примерно в II веке до нашей эры, тогда как до этого на территории субконтинента встречались исключительно дикие лесные кошки (Felis silvestris).

По мнению Оттони и его коллег, это говорит о том, что ранее обнаруженные останки предположительных домашних кошек, которые относятся к более древним эпохам, на самом деле принадлежали диким европейским кошкам. При этом ученые не исключают, что на самом деле кошки могли быть завезены в Европу на несколько веков раньше, однако из-за отсутствия их останков следы этого события еще не были обнаружены. Их поиски на территории современной Италии, Греции и Турции должны стать следующей большой задачей для участников проекта Felix, подытожили исследователи.