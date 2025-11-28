Создана компьютерная программа для опреснения воды за счет солнечных батарей

Разработка должна быть особенно полезна для заводов, которые занимаются химводоочисткой

ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Первую в мире компьютерную программу, которая позволяет опреснять морскую и грунтовую воду за счет использования бесполезного тепла, выделяемого солнечными батареями, создали и запатентовали ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). Разработка будет востребована заводами, которые занимаются химводоочисткой, сообщила ТАСС преподаватель кафедры промышленной теплоэнергетики ЮУрГУ Ольга Корнякова.

"Мы решили проблему, связанную с тепловыделением от установки с солнечными батареями. Речь идет про так называемое сбросное тепло. Нами написана, успешно протестирована и запатентована первая в мире компьютерная программа, которая это сбросное тепло позволяет применять для очищения морских и грунтовых вод специальным устройством", - сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что ранее, исследователи университета запатентовали первое в мире устройство для очищения морских и грунтовых вод, которое функционирует за счет электричества, вырабатываемого солнечными батареями.

"И если раньше эти солнечные батареи во время работы просто нагревались, то теперь к ним можно подключить специальные ТЭНы, которые будут забирать бесполезное сбросное тепло. Все цифровые значения с этих ТЭНов новая компьютерная программа снимает самостоятельно, высчитывает температуру, выводит показания температуры нагреваемой воды. Это и позволяет задействовать в технологической цепочке опреснителя сбросное тепло солнечной батареи, также это тепло теперь можно применять для нагрева любых теплоносителей", - сказала Корнякова.

Она добавила, что программа написана на языке Python, воспользоваться ей легко без каких-либо специальных знаний. Разработка полезна для предприятий, занимающихся химводоочисткой, станций, работающих на возобновляемых источниках энергии.