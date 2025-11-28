Разработана подавляющая агрессивные формы нейробластомы комбо-терапия

Заболевание представляет собой одну из форм рака нервной системы, которая преимущественно поражает детей в возрасте до пяти лет

Редакция сайта ТАСС

© Scott Olson/ Getty Images

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Австралийские и ирландские молекулярные биологи подобрали комбинацию противораковых средств, способных подавлять рост клеток самых агрессивных форм нейробластомы, "детского" рака мозга, многие вариации которого особенно склонны к рецидивам. Об этом сообщила пресс-служба австралийского Института медицинских исследований Гарвана (GIMR).

"Поиски метода, позволяющего лишить эту форму опухолей стойкости к химиотерапии, были одной из главных задач для нашей лаборатории. Мы показали, что уже существующие лекарства, которые не воздействуют на цепочку генов JNK, способны уничтожать опухолевые клетки даже в тех случаях, когда стандартные подходы не работают", - заявил доцент GIMR Дэвид Краучер, чьи слова приводит пресс-служба института.

Ученые пришли к такому выводу в рамках исследования, нацеленного на изучение молекулярных механизмов, обеспечивающих стойкость клеток агрессивных форм нейробластомы к действию большинства существующих препаратов для терапии рака. Для этого ученые создали математическую модель, которая позволила им изучить взаимодействия между этими лекарствами и генами, связанными с апоптозом, "программой" клеточного самоуничтожения.

Проведенные при ее помощи расчеты показали, что ключевую роль в стойкости опухолевых клеток нейробластомы к действию большинства этих лекарств играла цепочка генов JNK, связанная с реакцией клеток на тепло, ультрафиолетовое излучение и другие источник клеточного стресса. Ее повреждение приводит к тому, что опухолевые клетки становятся неуязвимыми к действию лекарств, напрямую или косвенным образом активирующих апоптоз через связанные с JNK гены и белки.

Опираясь на эти результаты расчетов, биологи проанализировали то, насколько активно уже одобренные для лечения детей противораковые препараты взаимодействовали с цепочкой JNK и отобрали из них несколько лекарств, которые активировали апоптоз иным путем. Используя эти средства, исследователи подготовили несколько вариантов комбинированной терапии, которая включала лекарства, воздействующие и не воздействующие на JNK.

Первые тесты этих комбинаций на культурах клеток показали, что самыми перспективными из них были те варианты, которые содержали ромидепсин, препарат для лечения Т-клеточной лимфомы. Комбинированная терапия на базе ромидепсина значительно сильнее подавляла рост клеток нейробластомы, имплантированных в тело мышей, а также позволяла значительным образом снизить дозу терапии. В перспективе, как надеются ученые, переход на эту комбо-терапию позволит значительно повысить успешность лечения тяжелых форм нейробластомы.

О нейробластоме

Нейробластома представляет собой одну из самых агрессивных форм рака нервной системы, которая преимущественно (90% случаев) поражает детей в возрасте до пяти лет. На ее долю приходится около 15% детских смертей, связанных со злокачественными новообразованиями. Как правило, около 67% носителей этой вариации опухолей выживает, однако шансы на это резко снижаются (менее 10%) при развитии метастаз.