В России изучат причины вымирания краснокнижных летучих мышей

Ученые в ходе экспедиций оценят состояние колонии животных, их активность и возможное воздействие человека

ПЕНЗА, 30 ноября. /ТАСС/. Зоологи из Пензенского государственного университета, нацпарка "Мещеры" и заповедника "Дагестанский" проведут мониторинг в местах обитания краснокнижных летучих мышей Мегели и выяснят причины резкого сокращения их численности. Такое наблюдение проводится в России впервые, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

Летучая мышь Мегели обитает в странах Средиземноморья, Передней Азии и Закавказья. В России известна только одна колония, которая находится в Карабудахкентской пещере Дагестана. Там за 50 лет численность этих животных сократилась с тысячи особей до 20-30.

"Ученые из подведомственного Минобрнауки России Пензенского государственного университета, национального парка "Мещеры" и государственного заповедника "Дагестанский" помогут сохранить вымирающий краснокнижный вид летучих мышей - подковоноса Мегели (Rhinolophus mehelyi). Команда проведет мониторинг в местах их обитания и выяснит причины резкого сокращения численности этого вида млекопитающего. Наблюдение проводится впервые в России. Исследование поддержано грантом Президентского фонда природы", - сообщили в вузе.

Проект рассчитан на 1,5 года. Ученые в ходе экспедиций оценят состояние колонии Мегели, активность животных и возможное воздействие человека. Первая экспедиция состоялась в сентябре - участники установили в местах обитания летучих мышей фотоловушки, дата-логгеры и датчики для измерения параметров окружающей среды. Оборудование будет отслеживать посещаемость пещеры людьми, численность млекопитающих и микроклимат. Следующая экспедиция состоится в январе 2026 года.

Как считает профессор кафедры зоология и экологии в Пензенском университете Дмитрий Смирнов, основная причина сокращения численности вида - воздействие человека. Также рассматриваются версии изменения климата и вытеснения подковоносов другими видами летучих мышей. Ученые полагают, что сохранить вид Мегели поможет создание в районе Карабудахкентской пещеры особо охраняемой природной территории.