Ученый Эйсмонт: самая яркая комета ХХ века вернется к Земле через 2365 лет

Комета Хейла-Боппа не сможет покинуть Солнечную систему, отметил ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН

Редакция сайта ТАСС

© Валентин Кузьмин/ ТАСС

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Комета Хейла-Боппа, ставшая самой яркой кометой XX века, не сможет покинуть Солнечную систему и вновь сблизится с Землей в 4390 году. Об этом рассказал ТАСС ведущий научный сотрудник института космических исследований РАН, доцент кафедры механики и процессов управления РУДН Натан Эйсмонт.

"Сейчас комета находится достаточно далеко - между Плутоном и Седной, но покинуть Солнечную систему она не сможет, поэтому вновь вернется к Земле в 4390 году", - сказал Эйсмонт. По его словам, только после возвращения станет понятно, способна ли она в будущем вылететь за пределы системы.

"Все будет зависеть от поведения Юпитера, который своей гравитацией может или выбросить комету за пределы Солнечной системы, или отправить ее прямиком на Солнце, где она сгорит", - заметил ученый. Он напомнил, что роль Юпитера в истории всегда была именно такой: выбросить объект, неосторожно подлетевший к нему слишком близко, на Солнце, или направить его в другие системы к другим звездам.

О комете

Комета Хейла-Боппа была открыта 23 июля 1995 года и стала самой наблюдаемой в истории человечества и самой яркой в XX веке. Перигей, то есть ближайшую к Земле точку своей орбиты, комета прошла 4 апреля 1997 года, ее яркость достигала минус 0,7 звездной величины, а два ее хвоста простирались на небе на 20 градусов. При прохождении Юпитера на сравнительно близком расстоянии комета не получила заметных повреждений.

Комета была видна с Земли невооруженным глазом на протяжении рекордных 18 месяцев, что вызвало в обществе не только всплеск интереса к астрономии, но и многочисленные слухи. Последними воспользовались как любители конспирологических версий, утверждавшие, что под прикрытием кометы к планете следует корабль пришельцев, так и основатели нескольких деструктивных сектантских культов, представлявших комету как причину скорой гибели человечества.