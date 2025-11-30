Женщины менее предрасположены к разрыву крестообразных связок

Американские ученые обнаружили свидетельства того, что эти травмы чаще получают мужчины, сообщила пресс-служба RSNA

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Медики из США проследили за частотой появления различных повреждений крестообразных связок у 13,5 тыс. пациентов молодого, среднего и пожилого возраста и обнаружили свидетельства того, что эти травмы чаще получают мужчины, а не женщины, как считали врачи в прошлом. Об этом сообщила пресс-служба Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

"В прошлом, наблюдения за спортсменами показывали, что женщины чаще страдают от подобных травм и что они больше предрасположены к разрыву крестообразных связок. Проведенные нами наблюдения показывают, что мужчины из всех возрастных категорий значительно чаще страдают от повреждений этих связок, чем женщины, что в особенности касается пациентов с возрастом от 20 до 40 лет", - заявил научный сотрудник Медицинского института Джона Гопкинса (США) Али Гасеми, чьи слова приводит пресс-служба RSNA.

Как отмечают ученые, разрыв крестообразных связок является одной из самых тяжелых повреждений коленных суставов человека, которые в прошлом часто ставили крест на карьере спортсменов или приводили к развитию тяжелых форм инвалидности. Традиционно считается, что подобным травмам более подвержены женщины, на что указывает статистика повреждений в баскетболе, футболе с мячом, лакроссе и некоторых других видах спорта.

Исследователи из Медицинского института Джона Гопкинса проверили, так ли это на самом деле, для чего ученые проанализировали истории болезни 13,5 тыс. пациентов с подобной травмой, которые проходили лечение в четырех связанных с институтом больницах. В их число входили как подростки, так и взрослые и пожилые люди и того, и другого пола, большинство из которых не были профессиональными спортсменами и спортсменками.

Последующий анализ этих данных показал, что у мужчин всех возрастов значительно чаще выявлялись разрывы передней крестообразной связки, чем у пациенток аналогичного возраста, что также было характерно и для разрыва медиальной поддерживающей и задней крестообразной связки в возрастной категории от 20 до 40 лет. При этом исследователи также обнаружили, что частота этих травм быстро нарастала у пациенток в возрасте от 41 года и старше.

"И мужчинам, и женщинам следует предпринимать все возможное для того, чтобы избегать тяжелых контактных травм, что в особенности касается занятий спортом и тяжелых физических нагрузок. Женщинам в возрасте более 40 лет также следует уделять особенное внимание здоровью суставов и делать упражнения, направленные на укрепление коленных суставов", - подытожила доцент Медицинского института Джона Гопкинса (США) Дженифер Питмэн, чьи слова приводит пресс-служба RSNA.