Эксперт Сергеев: следующий рубеж продолжительности жизни составит 120 лет

За прошедший век жизнь человека удлинилась почти в два раза благодаря достижениям науки, напомнил академик РАН

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Жизнь человека за прошедший век удлинилась почти в два раза, следующий рубеж продолжительности жизни - 120 лет, сообшил ТАСС академик РАН Александр Сергеев.

"В 1900 году средняя продолжительность жизни составляла примерно 40 лет. Сейчас - 70-80 лет. И это было достигнуто за счет науки - борьбы с инфекциями, изобретения новых лекарств и новых средств диагностики. Мы стоим на пороге новых открытий в медицине, клеточной и молекулярной биологии. Следующий возрастной уровень, который ученые обсуждают сегодня и который может быть достигнут, в том числе с помощью ученых из кооперации НЦФМ, - это 120 лет жизни. Это очень достойная цель", - сказал ученый.

Отдельное направление работы связано с продлением так называемого ментального долголетия. "Долголетие ведь разное. Есть физическое долголетие, есть ментальное. Хорошо бы, чтобы человек физически и ментально был здоров одинаково долго. Для таких высокотехнологичных организаций, как "Росатом", особенно важно как можно дольше сохранять активность ученых "серебряного и золотого возраста", чтобы они могли не только применять свои знания, но и передавать их молодым специалистам", - сказал он.