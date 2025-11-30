В Китае более 60 пациентов успешно пролечили от рака с помощью установки из РФ

Во время терапии нейтроны активно взаимодействуют с веществом в опухолевых клетках, запускается ядерная реакция, высвобождающая энергию именно в раковых клетках, разрушая их изнутри

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Более 60 пациентов в Китае прошли лечения от рака с помощью разработанной в Новосибирске установки бор-нейтронзахватной терапии, которая позволяет накапливать препарат в опухолевых клетках, после чего пациенты подвергаются нейтронному облучению. Об этом сообщила старший научный сотрудник Института ядерной физики СО РАН Марина Бикчурина.

Во время терапии нейтроны активно взаимодействуют с веществом в опухолевых клетках, запускается ядерная реакция, высвобождающая энергию именно в раковых клетках, разрушая их изнутри. Это минимизирует повреждение здоровых тканей и органов, что делает метод крайне перспективным для сложных форм рака. В России установки для такой терапии с использованием бора впервые разработаны в новосибирском Институте ядерной физики СО РАН. Одна из трех существующих установок была ранее поставлена в Китай.

"Она установлена в Китае. На сегодняшний день успешно пролечены более 60 пациентов", - сказала Бикчурина на видео, размещенном в Telegram-канале Национального центра физики и математики.

Она уточнила, что еще одна установка была поставлена институтом в Национальный медицинский исследовательский центр им. Блохина. "Производятся пусконаладочные работы на нашей третьей установке. Она уже смонтирована в клинике онкоцентра им. Блохина. Сейчас наши ребята ее запускают, и в следующем году мы тоже надеемся начать клинические испытания", - сказала она.