В России предложили использовать методы геофизики для оценки плодородия почв

Авторы работы рассчитывают, что их применение поможет повысить урожайность и рентабельность сельского хозяйства в Сибири и в других зонах рискованного земледелия

НОВОСИБИРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Российские ученые предложили технологию оценки плодородности почв с помощью геофизических методов. Это позволит сократить время обследования, объем полевых и лабораторных исследований и повысить плодородие почвы в зонах рискованного земледелия, сообщили в Институте нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН.

"Использование комплекса методов дает наиболее полную информацию о распределении различных параметров и свойств почв. Даже в рамках одного поля встречаются почвы разного генезиса, которые сильно различаются по своему гранулометрическому составу и другим свойствам. Все это обусловливает большую "пестроту" почвенного плодородия и, соответственно, различную урожайность сельскохозяйственных культур в пределах одного поля", - говорится в сообщении.

Авторы работы рассчитывают, что применение геофизических технологий поможет повысить урожайность и рентабельность сельского хозяйства в Сибири и в других зонах рискованного земледелия. В рамках эксперимента было обследовано поле площадью 150,5 га в Новосибирской области. В разработке также приняли участие ученые Института почвоведения и агрохимии СО РАН и Новосибирского государственного университета. Ученые использовали комплекс различных геофизических методов, чтобы установить наиболее плодородные участки поля.

Специалисты ИНГГ СО РАН и НГУ отвечали за аэрофотосъемку, электромагнитное профилирование, электротомографию и георадиолокационные изыскания, а сотрудники ИПА СО РАН проанализировали гранулометрический состав почв и влажность и данные дистанционного зондирования.

По итогам геофизических исследований были выявлены корреляции между зонами высокого и низкого удельного электрического сопротивления, повышениями и понижениями рельефа, а также "красными" и "зелеными" зонами, которые соответствуют участкам с повышенным и низким плодородием почвы.

"Методы малоглубинной электроразведки позволяют уточнять внутрипольное зонирование почвенного покрова, полученного на основе вегетационных индексов, а также проводить зонирование исследуемых почв в горизонтальном и вертикальном направлениях, - цитирует пресс-служба ученых. - Это способствует сокращению времени и объема полевых и лабораторных исследований свойств почв".