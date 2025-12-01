В Воронежской и Запорожской областях нашли богатые антиоксидантами водоросли

Они могут стать ресурсом для массового производства антиоксидантных соединений

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российские биологи обнаружили в почвах сосновых лесов Воронежской области, а также в грунте из лиственных посадок в Мелитополе, два ранее неизвестных штамма микроводорослей, которые вырабатывают большие количества антиоксидантов и витаминов А и Е. Они могут стать ресурсом для массового производства антиоксидантных соединений, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

"Современное общество все острее ощущает проблему дефицита биологически активных соединений природного происхождения. Исследованные зеленые микроводоросли показали высокий биотехнологический потенциал. Они могут служить ценным ресурсом для получения витамина Е и А, а также антиоксидантных ферментов", - заявила профессор Мелитопольского государственного университета Ирина Мальцева, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Профессор Мальцева и ее коллеги совершили это открытие при изучении микроводорослей вида Bracteacoccus minor, широко распространенных в большом числе экосистем и биомов, в том числе в лиственных и хвойных лесах, в пустынях, высокогорных регионах и на территориях с суровым и холодным климатом. В данных средах водоросли сталкиваются с неблагоприятными факторами среды, для защиты от которых, как предположили ученые, они могут вырабатывать большие количества антиоксидантов.

Руководствуясь этой идеей, исследователи изучили образцы лесных почв из лесов в Воронежской области и в окрестностях Мелитополя, и обнаружили в них два новых штамма Bracteacoccus minor, получивших имена MZ-Ch39 и MZ-Ch31. Ученые вырастили культуры этих растений и проследили за тем, как быстро их клетки накапливали различные антиоксиданты и другие полезные биоактивные соединения на протяжении трех недель роста.

Эти замеры показали, что оба штамма водорослей синтезируют большие количества природных пигментов-каротиноидов, обладающих антиоксидантными свойствами, а также витамины А и Е и большие количества омега-6 и омега-3 жирных кислот. При этом ученые также обнаружили, что штамм MZ-Ch39 более активно вырабатывал витамин А, а вторая вариация водорослей при этом активнее вырабатывала витамин Е и на 73% превосходила в этом отношении другие водоросли, которые уже изучались в прошлом.

Ученые также обнаружили, что клетки изученных видов водорослей очень разным образом нейтрализовали агрессивные молекулы, причем штамм MZ-Ch39 примерно вдвое превосходил MZ-Ch31 в этом отношении за счет наличия в его клетках необычно активных антиоксидантных ферментов. В перспективе, культуры штамма MZ-Ch39 могут стать "биоинкубатором" для получения соответствующих антиоксидантных ферментов, подытожили исследователи.