В РФ разработали метод на основе ИИ, определяющий ресурс деталей

Новый подход направлен на устранение недостатков, которые возникали при эмпирическом методе

Редакция сайта ТАСС

© Иван Высочинский/ ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Новый подход, объединяющий возможности искусственного интеллекта (ИИ) и разработки советской научной школы, для определения ресурсов различных деталей автомобильной и авиационной техники создали ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ). Он позволяет проводить точный анализ технического состояния конструкций без натурных испытаний и заранее предупреждать аварийные ситуации, сообщил ТАСС руководитель проекта Алексей Ерпалов.

"Наше изобретение состоит в том, что мы не просто создаем новые данные, а дополнительно учитываем фактор долговечности - разработан принципиально новый подход, который точно прогнозирует срок службы металлических конструкций, подвергнутых сложной комбинации эксплуатационных нагрузок. Этот подход способен кардинально изменить ситуацию, так как позволит существенно снизить издержки производителей транспорта, уменьшить количество поломок и увеличить общую надежность изделий", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что транспортные средства каждый день испытывают нагрузки и вибрации, возникающие при движении, при этом металл постепенно теряет прочность, мелкие повреждения накапливаются, перерастают в трещины, рано или поздно конструкция ломается. "До сих пор все расчеты тут были сугубо опытными: проводили эксперименты, получали цифры и делали выводы. Такой эмпирический подход приводил к существенным ошибкам и недостаточной точности. Наш новый подход направлен на устранение этих недостатков", - сказал ученый.

По его словам, для реализации новой разработки в лаборатории создали специальную электронную модель транспорта, на которой и проводится тестирование всех узлов и агрегатов под различными видами нагрузок. В основе лежит теория долговечности, созданная советской научной школой. Ее по специальным методикам совместили с технологиями искусственного интеллекта.

Южно-Уральский государственный университет в соответствии со стратегией научно-технологического развития РФ сфокусирован на развитии крупных научных междисциплинарных проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В Год науки и технологий ЮУрГУ победил в конкурсе по программе "Приоритет-2030". Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня.