В РФ придумали, как проверять действие фармпрепаратов на любой орган человека

Ученые создают "орган на чипе", рассказал вице-президент Российской академии наук Михаил Пирадов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Российские ученые создают "орган на чипе" для моделирования деятельности мозга, легкого, сердца и других органов человека, чтобы исследовать любые фарпрепараты, рассказал ТАСС вице-президент Российской академии наук, директор ФГБНУ "Российский центр неврологии и нейронаук" академик Михаил Пирадов.

"Прежде всего хочу сказать: "мозг на чипе" - это, конечно, очень броское, почти журналистское название. Правильнее говорить "орган на чипе". На такой платформе можно моделировать не только мозг, но и легкое, почку, сердце и так далее. В нашем случае речь идет о мозге на чипе, а слово "чип" тут тоже скорее образ. На деле это пластмассовая пластина с системой специально созданных борозд. В эти борозды помещают искусственно выращенные клетки мозга, которые имитируют работу мозговой ткани. Внутри проложены каналы, которые воспроизводят кровеносное русло и кровообращение. Такая система позволяет исследовать любые фармпрепараты - как уже известные, так и только что синтезированные", - сказал Пирадов.

По его словам, такая система дает возможность достаточно быстро понять, "проходят ли препараты через гематоэнцефалический барьер, тот самый барьер, который защищает мозг от проникновения токсических и чужеродных веществ".

"Создание органов на чипе, в нашем случае мозга на чипе, серьезно ускоряет продвижение лекарств в фармакологии. Сейчас мы вместе с МГТУ имени Баумана разрабатываем адекватные модели для разных препаратов - так называемых кандидатов. Это кандидаты на запуск в дальнейшее производство. И они должны быть достаточно эффективны для лечения конкретных заболеваний", - резюмировал собеседник агентства.