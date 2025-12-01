Научная группа из Кабардино-Балкарии стала участником проекта Росатома

Работа направлена на создание технологической платформы с замкнутым ядерным топливным циклом

© Диана Джуртубаева/ Медиацентр КБГУ

НАЛЬЧИК, 1 декабря. /ТАСС/. Научная группа Кабардино-Балкарского госуниверситета им. Х. М. Бербекова (КБГУ) под руководством доктора химических наук Хасби Кушхова стала участником проекта Росатома "Прорыв". Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе вуза.

"Научная группа КБГУ под руководством заведующего кафедрой неорганической и физической химии и центра коллективного пользования "Рентгеновская диагностика материалов" Института математики и естественных наук, доктора химических наук Хасби Кушхова в 2025 году выполнила и успешно сдала научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по теме "Теоретическое и экспериментальное фракционирование минорных актинидов". Благодаря этой работе КБГУ принимает участие в масштабном проекте Росатома "Прорыв" в разработке технологии пирохимической переработки отработавшего ядерного топлива реакторов на быстрых нейтронах", - уточнили в КБГУ.

Отмечается, что проект КБГУ ведется под научным руководством Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН (Екатеринбург). Требования к исполнительским показателям госкорпорации Росатом высокие, и в реализации проекта задействован весь административный ресурс вуза.

"Не только ученые - непосредственные исполнители проекта - показали высокий уровень компетенций, для достижения высокого результата проведенной научной работы. Успешную сдачу работ головному заказчику оказали представители служб управления планирования, финансово-экономического анализа, управления бухгалтерского учета и контрактной службы, а также руководство университета", - рассказал профессор Кушхов.

Проект Росатома "Прорыв" направлен на создание совершенно новой в мировой практике технологической платформы с замкнутым ядерным топливным циклом, позволяющей значительно снизить объем радиоактивных ядерных отходов и вернуть делящиеся материалы в топливный цикл. В 2026 году коллектив КБГУ продолжит эту исследовательскую работу.