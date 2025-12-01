В РФ создадут методику оценки влияния зеленых поясов на качество воздуха

Статс-секретарь национального комитета Десятилетия ООН по восстановлению экосистем Вадим Петров отметил, что разработка будет базироваться на экспериментальных измерениях в разные сезоны года, на моделировании процессов рассеивания загрязняющих веществ и на адаптации методов биоиндикации

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Методика расчета снижения загрязнения воздуха благодаря зеленым насаждениям появится в России. Единый научный центр Минприроды России "ВНИИ Экология" начал научную подготовку такой разработки, сообщил ТАСС заместитель директора центра, статс-секретарь национального комитета Десятилетия ООН по восстановлению экосистем Вадим Петров.

"Новая методика должна стать одним из важных прикладных научных направлений и будет учитывать влияние площади, видового состава и планировочной структуры зеленых насаждений на концентрации загрязняющих веществ в атмосфере. Задача - научно подтвердить реальный экологический эффект городских зеленых поясов и создать инструмент, который позволит не только измерять, но и прогнозировать снижение загрязнения воздуха при внедрении зеленых "природоподобных" решений", - сказал Петров.

Разработка будет базироваться на экспериментальных измерениях в разные сезоны года, на моделировании процессов рассеивания загрязняющих веществ и на адаптации методов биоиндикации. Подход позволит учитывать как пылеулавливающие, так и газопоглощающие свойства зеленых насаждений, а также интегрировать будущие результаты в системы сводных расчетов и экологического мониторинга городов.

Петров подчеркнул, что работа полностью согласуется с задачами Десятилетия ООН по восстановлению экосистем и будет востребована в российских городах, участвующих в федеральном проекте "Чистый воздух".