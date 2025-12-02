В РФ проведут эксперимент с клетками-водителями ритма на изолированном сердце

Это позволит проверить эффективность воздействия на орган клеток, которые в будущем позволят лечить аритмию без установки человеку кардиостимулятора, сообщил научный сотрудник Национального исследовательского центра им. Е. Н. Мешалкина Максим Жульков

НОВОСИБИРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Российские ученые впервые проведут эксперимент, поместив клетки-водители ритма на комплекс из сердца и легких в состоянии консервации. Это позволит проверить эффективность воздействия на орган клеток, которые в будущем позволят лечить аритмию без установки человеку кардиостимулятора, сообщил ТАСС сердечно-сосудистый хирург, научный сотрудник Национального исследовательского центра (НМИЦ) им. Е. Н. Мешалкина Максим Жульков.

Клетки-водители ритма, или пейсмекеры, присутствуют в сердце и обладают способностью не только сокращаться, но и передавать управляющие сигналы, генерируя ритм сердечных сокращений. Когда из-за различных патологий эти клетки перестают выполнять свои функции, врачи имплантируют пациентам искусственный водитель ритма - электрокардиостимулятор на батарейках. Идея ученых в том, чтобы найти способ заменить искусственные кардиостимуляторы на естественные, выращенные из стволовых клеток пациента и возращенные в его сердце. В 2024 году в Новосибирске провели первую в мире операцию по внедрению таких клеток.

"Одной из моделей является проведение испытаний на аутоперфузированном, то есть изолированном сердечно-легочном комплексе. Для того, чтобы верифицировать эффективность этих пейсмекерных клеток, необходимо изолировать от влияния центральной нервной системы и гуморальной системы. Как раз таки наш метод, который был разработан с целью консервации сердца, сохранения его функций, идеально подходит для того, чтобы исследовать конкретно пейсмекерные клетки", - сказал он.

Речь идет об эксперименте на животном. Ученый пояснил, что в обычно сердце в организме находится под влиянием разных факторов, например, нервной деятельности головного мозга или под действием наркоза. "В данном случае мы устраняем все эти влияния и сможем сделать окончательный четкий вывод: работают пейсмекерные клетки или нет, потому что только лишь они являются дополнительным источником стимула для работы сердца", - сказал Жульков.

Ранее группа ученых НМИЦ им. Мешалкина предложила технологию аутоперфузии для продления жизнеспособности сердца даже при длительной транспортировке. Используемый традиционно способ консервации донорского сердца предполагает его остановку и охлаждение. Безопасный период транспортировки при этом составляет не более четырех часов. Этот метод позволит ученым изучить влияние клеток-водителей ритма на комплекс из сердца и легкого.

Исследования пейсмекеров, поддержанное грантом РНФ, ученые продолжат до конца 2028 года. По словам руководителя научной группы, замдиректора НМИЦ Александра Романова, над технологией внедрения таких клеток в сердце сейчас работают ведущие лаборатории мира. В перспективных планах ученых создание геля-носителя, который позволит вводить клетки с помощью инъекции малоинвазивно.