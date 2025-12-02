Создан новый метод оценки загрязнения воздуха с помощью пересадки мха

Специалисты провели трансплантацию растущего на деревьях мох, а затем сравнили показатели на лесных участках и территориях, прилегающих к предприятиям угольной промышленности, рассказали в пресс-службе ТГУ

ТОМСК, 2 декабря. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали новый и бюджетный способ мониторинга уровня загрязнения атмосферного воздуха - с помощью пересадки мха на кору деревьев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Простой и недорогой способ мониторинга загрязнения атмосферного воздуха тяжелыми металлами с помощью мха предложили ученые Томского политехнического университета. Для этого исследователи провели трансплантацию мха, растущего на деревьях, и сравнили показатели на лесных участках и территориях, прилегающих к предприятиям угольной промышленности, в одном из городов Кузбасса", - сообщили в вузе.

В исследовании ученые использовали широко распространенный в природе мох - Pylaisia polyantha. Он хорошо собирает в себя разные элементы и легко переносит пересадку. Образцы мха собрали на территориях Томской области на расстоянии не менее 5 км от автомагистралей, населенных пунктов и промышленных объектов. Затем из них сделали пластины для пересадки мха на исследуемые и фоновые участки.

"Мы избегали близости проселочных дорог и отдельных строений, выбирая места, расположенные не ближе 300 м от них. Это позволило минимизировать влияние антропогенных факторов на результаты нашего исследования. Мох был собран со взрослых тополей и осин единым листом на высоте 1 м от земли. Затем отобранные мхи были нанесены ровным слоем толщиной около 1 см и закреплены на тканевой основе. Полученные планшеты размещались на различных деревьях в 33 точках на территориях, прилегающих к предприятиям в городе. В качестве фонового выбрали лесной участок, расположенный не менее 5 км от населенных пунктов и дорог и не менее 50 км от промышленных центров", - говорит один из соавторов статьи, доцент отделения ядерно-топливного цикла Наталья Рогова.

Все планшеты собрали через четыре месяца, на их основе подготовили 102 образца. Их проанализировали с помощью нейтронно-активационного метода и атомно-эмиссионной спектрометрии. Результат показал, что в образцах содержится порядка 40 элементов, среди которых свинец, кадмий, селен, мышьяк, цинк, кобальт, никель, молибден, уран и другие. Содержание металлов в воздухе соответствует допустимому или незначительному уровню, что говорит об умеренном уровне загрязнения воздуха. Но на территориях рядом с угольными предприятиями необходимо провести санитарно-профилактические мероприятия по снижению выбросов, так как исследование показало, что воздух там сильно загрязнен токсичными металлами.

В исследовании участвовали сотрудники Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов и Инженерной школы ядерных технологий ТПУ. Исследование проводилось при поддержке гранта РНФ. Результаты работы опубликованы в журнале Water, Air, & Soil Pollution (Q2, IF: 3.0).