В РФ установили методы обработки моржового клыка древних мастеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Ученые Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) полностью реконструировали технологическую цепочку изготовления изделий из моржового клыка, обнаруженных на поселении Маяк-2 в Мурманской области. Впервые в мировой практике для изучения древних артефактов из этого ценного материала применили методы трасологического и структурно-сырьевого анализа в тесном сотрудничестве с биологами, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"Для нас было настоящей загадкой само присутствие моржового клыка на Кольском полуострове, поскольку современный ареал обитания атлантического моржа находится значительно восточнее и севернее. Это редкое и ценное сырье, аналогов которому на синхронных памятниках территории России мы не находим. Его присутствие здесь ставило перед нами ключевой вопрос: был ли он привезенным или люди, владевшие им, приходили сюда с других территорий" - привели в пресс-службе слова старшего научного сотрудника ИИМК РАН Анны Малютиной.

Уточняется, что ученым удалось не только идентифицировать сырье, но и проследить весь путь клыка от заготовки до готового изделия. Подобные изделия были также обнаружены на соседних памятниках в Мурманской области. Анализ показал, что древние обитатели поселения владели сложной техникой раскалывания массивных клыков с помощью каменных или роговых отбойников, снятия пластин, а также тонкой обработки резанием, пилением и шлифовкой. Среди изделий из клыка моржа могли быть утилитарные предметы, такие как топоры и тесла.

По данным пресс-службы, особый интерес представляет орнаментированная накладка из моржового клыка, найденная в комплексе с 13 неиспользованными наконечниками дротиков из рога северного оленя. Стиль ее сложного орнамента не характерен для Маяка-2 и напрямую связывает ее с материалами Кольского Оленеостровского могильника, расположенного в Кольском заливе Баренцева моря и датированного серединой II тысячелетия до н.э. Это может указывать на дальние культурные связи или перемещения населения в регионе около 4,5 тыс. лет назад.

Как отметили в институте, проведенное исследование является передовым в мировой науке, поскольку сочетает археологические и естественно-научные методы для изучения столь древних изделий из моржового клыка. Ученые планируют продолжить работу с коллекцией, чтобы получить еще более полную картину жизни, хозяйства и сложных технологий древних обитателей Арктики.

О Маяк-2

Поселение Маяк-2 открыто в конце 1970-х годов. Оно с 1979 года по 1984 год исследовалось экспедицией КолАЭ ЛОИА АН СССР (сегодня - ИИМК РАН). Это многослойный памятник, где люди жили с раннего неолита (4730 год до н.э.) вплоть до раннего железного века (1430 год до н.э.), оставив после себя огромное количество артефактов.

Как рассказали в ИИМК РАН, раскопки советского времени дали множество находок: каменные орудия, керамику, костяные и роговые предметы, однако их углубленное изучение стало возможным лишь сейчас. Современная Кольская археологическая экспедиция ИИМК РАН недавно вернулась к этому труднодоступному памятнику, до которого можно добраться только по морю, чтобы заново оценить его научный потенциал и, возможно, в будущем возобновить системные работы.