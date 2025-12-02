ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Метод ученых РФ поможет точнее оценивать уровень загрязнения пляжей пластиком

По словам исследователей, существующие методы учитывают только количество пластиковых частиц и игнорируют различия в их массе и размерах
09:49
© Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российские исследователи разработали комплексную методику для оценки пластикового загрязнения прибрежных зон, учитывающую не только количество частиц, но и их размерно-массовые характеристики, и позволяющую более глубоко изучать накопление пластика в береговой зоне. Как работает этот подход, было проверено на примере пляжей Калининградской области, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

"Пляжи Калининградской области по индексу чистоты побережья можно классифицировать как "очень чистые" и "чистые". В то же время по индексу опасных предметов разброс был более значительным. Наименьшее количество таких объектов мы обнаружили на Вислинской косе и на пляже в Балтийске, а показатели, требующие особого внимания, были зафиксированы на пляже в Зеленоградске", - отметила научный сотрудник Института океанологии РАН (Москва) Ольга Лобчук, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Как отмечают исследователи, существующие методы мониторинга обычно учитывают только количество пластиковых частиц и игнорируют различия в их массе и размерах, что не позволяет точно моделировать то, как мусор перемещается течениями и как долго сохраняется в окружающей среде. Руководствуясь данной идеей, ученые из Института океанологии РАН и Балтийского Федерального университета имени Канта разработали новый комплексный подход для оценки загрязнения прибрежной зоны пластиком.

Он включает в себя два показателя - индекс чистоты побережья и индекс опасных предметов. Первый рассчитывается с учетом количества, размеров и массы загрязняющих предметов, а второй учитывает наличие мусора, несущего особую опасность для человека и окружающей среды. К этой категории относятся острые обломки жесткого пластика, а также емкости из-под бытовой химии и пестицидов и одноразовые шприцы.

Чистые пляжи Калининградской области

Работа этого подхода была проверена на данных, которые собирались учеными в 2019-2025 годах при наблюдениях за состоянием 147-километровой береговой линии в Калининградской области. Проведенные исследователями замеры показали, что на долю пластика по массе и числу частиц приходится 80% и 89% от всего найденного в прибрежной зоне мусора. При этом в среднем на каждый квадратный метр пляжей приходилось всего 0,11 частиц мусора, что указывает на чистоту прибрежных территорий.

Также исследователи обнаружили, что количество пластикового мусора на побережье меняется сезонно - летом его примерно в три раза больше, чем зимой, а также раскрыли заметные различия в распределении частиц по массе и размерам для разных регионов побережья Калининградской области. При этом экологи обнаружили свидетельства того, что пластик активно фрагментируется в прибрежной зоне, что необходимо учитывать при разработке подходов по борьбе с антропогенным загрязнением природы.

"Такие крупные, но легкие объекты, как бутылки и пакеты, со временем под воздействием ультрафиолета и механического истирания распадаются, порождая тысячи микроскопических частиц. Это подтверждает, что видимый макромусор выступает постоянным и долговременным источником микропластика, что усугубляет экологические риски даже для внешне чистых пляжей", - подытожила Лобчук. 

