ТУСУР создаст ПО для моделирования элементов в радиоэлектронике

Реализация проекта планируется в 2026 году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Программное обеспечение для радиоэлектронной отрасли, которое позволит вычислять распространение сигналов по линиям передач, планируют создать в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники(ТУСУР) к 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"В "УМНИКе" я собираюсь взять свои математические модели и превратить их в специализированное программное обеспечение, которым смогут пользоваться разработчики печатных плат и интегральных схем, а также все, кто занимается расчетом характеристик линий передачи и анализом распространения сигналов по ним. Достаточно ввести исходные данные, и программа за считанные мгновения покажет форму сигнала, что позволит выполнить оценку характеристик, связанных с целостностью сигнала и электромагнитной совместимостью", - приводятся в сообщении слова доцента кафедры сверхвысокочастотной и квантовой радиотехники ТУСУР Евгении Черниковой.

Она пояснила, что на рынке представлено два вида продуктов: простые инженерные программы-калькуляторы, предназначенные для расчета отдельных параметров линий передачи и не способные моделировать форму сигнала, и САПРы, расчет в которых занимает значительное количество времени.

По информации пресс-службы, уже создана часть аналитических выражений, которые будут интегрированы в программу. Реализация ПО планируется в 2026 году.