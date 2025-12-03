Академик Решетов: с развитием ядерной медицины изменится точность анализа

Качественно другую информацию врачам смогут давать гибридные диагностические методы МРТ-КТ, ПЭТ-КТ, ОФЭКТ-КТ, и МРТ-ПЭТ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Точность и глубина анализа в клинической практике концептуально трансформируется в ближайшем будущем благодаря развитию ядерной медицины, заявил директор Института кластерной онкологии им. Л. Л. Левшина Сеченовского университета, академик РАН Игорь Решетов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Первого МГМУ.

"Если данная отрасль (ядерная медицина - прим. ТАСС) будет развиваться эволюционно, с сохранением постоянных темпов роста, то в ближайшем будущем мы заметим, что точность и глубина анализа в клинической практике не просто улучшится, а концептуально трансформируется. Новейшие гибридные диагностические методы ПЭТ-КТ, ОФЭКТ-КТ, МРТ-КТ и МРТ-ПЭТ будут давать врачам качественно другую информацию. И чем раньше мы диагностируем болезнь и выявим ее ключевые признаки, тем раньше сможем назначить эффективное лечение, продлим жизнь пациенту и улучшим ее качество", - отметил он накануне конгресса, посвященного ядерной медицине.

I Международный конгресс по ядерной медицине и онкологии "Университетские клиники" пройдет с 4 по 6 декабря в Москве.