Создан беспилотный комплекс для обследования электростанций и подстанций

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) создали мобильный роботизированный комплекс для обследования оборудования электростанций и подстанций. Об этом сообщили ТАСС в отделе научных коммуникаций вуза.

"Мы с коллегами разработали мобильный роботизированный комплекс, который используется как платформа для обследования электрооборудования. На эту платформу можно установить различную аппаратуру для сбора данных: камеры видимого, инфракрасного, ультрафиолетового спектров, а также лазерные сканеры. Один из сканеров, который мы используем, - SLAM-сканер отечественного производства компании EFT Group с технологией одновременной локализации и построения карты", - рассказала руководитель исследования и заведующая лабораторией цифровых двойников в электроэнергетике УрФУ Александра Хальясмаа.

Ученые уже провели тестовые испытания на реальном энергообъекте. В планах ученых - внедрить комплекс на производстве индустриального партнера. Робот выполняет обследования в беспилотном режиме, что важно, так как электрооборудование необходимо регулярно мониторить, беспилотный аппарат позволяет повысить частоту обследований, обеспечить их точность, повторяемость, безопасность персонала. Такой комплекс будет полезен энергетическим компаниям, на балансе которых находятся электрические станции и подстанции, полагают ученые.

"На современных электростанциях и подстанциях в промышленных масштабах практически нигде не используют робототехнические комплексы. Нам удалось создать новую российскую систему для планирования обследований, управления роботом, а также систему диагностики электрооборудования, основанную на разработанных решениях в области технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта", - поясняет Хальясмаа.

Разработка роботизированного комплекса ведется при поддержке программы "Приоритет-2030" Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.